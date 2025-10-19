Vykurovacia sezóna začala neskôr ako obvykle: Tento detail vám pomôže na nákladoch ušetriť až 6 %, na toto nezabudnite

Petra Sušaninová
SITA
Ako ušetriť počas vykurovacej sezóny?

Vo väčšine slovenských miest sa už kúri. Teplárenské spoločnosti hlásia pripravenosť na vykurovaciu sezónu. Podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) teplári aj tento rok zvládli prípravy na vykurovaciu sezónu včas, a tak mohli bez problémov spustiť spoľahlivú, bezpečnú a ekologickú dodávku tepla a teplej vody.

Vykurovacia sezóna tento rok začala neskôr

Podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva sa vykurovacia sezóna na Slovensku začína 1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Začiatok a trvanie vykurovacej sezóny závisí aj od poveternostných podmienok. Kúrenie v centrálnych zdrojoch tepla sa totiž aktivuje až vtedy, keď dva po sebe nasledujúce dni vonku priemerne klesnú teploty pod 13 °C. „Tento rok sa kúrenie vo väčšine miest začalo až počas posledného septembrového víkendu, čo je o niečo neskôr ako obvykle,“ dodal predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Teplári vždy sledujú vývoj počasia. „Ak dôjde k prechodnému otepleniu, systémy sú schopné efektívne prispôsobiť dodávku tepla. Počas teplých dní dochádza k primeranému útlmu kúrenia a vo večerných hodinách, keď je vonku chladno, sa kúrenie opäť zintenzívni. Vďaka tomu pociťujú obyvatelia tepelnú pohodu a zbytočne sa energiou neplytvá,“ podotkol Janiš.

Takto môžete ušetriť

Teplári upozorňujú domácnosti, že správnym využívaním energií počas vykurovacej sezóny sa dá ušetriť. Na začiatku vykurovacej sezóny odporúčajú urobiť opatrenia, ktoré pomôžu teplo efektívne využiť a zbytočne ním v domácnostiach neplytvať. Krátke záclony siahajúce po parapetnú dosku pomôžu teplu od radiátorov voľne vstúpiť do miestnosti. Vyhnite sa dlhým závesom a prekážkam, ktoré môžu brániť jeho šíreniu.

Neumiestňujte pred radiátory žiaden nábytok, aby sa teplo mohlo do miestnosti lepšie rozptýliť. Správne a pravidelne v byte vetrajte. V zime vetrajte krátko a intenzívne s uzavretým termostatickým ventilom, aby sa neplytvalo teplom. Každý stupeň, o ktorý znížite teplotu, vám môže ušetriť až 6 % na nákladoch na kúrenie.

Správna vlhkosť vzduchu ovplyvňuje tepelnú pohodou a spotrebu tepla. Udržujte ju na úrovni 50 – 65 %. Ak máte problémy s nerovnomerným ohrevom radiátora alebo so zvukmi prúdiaceho vzduchu, odvzdušnite ho pomocou odvzdušňovacej skrutky na začiatku vykurovacej sezóny alebo počas nej. Dôkladne izolujte okná, dvere, obvodové steny a strechu, aby ste zabránili úniku tepla z vášho domova.

Výrobcovia tepla sa vopred pripravovali

Výrobcovia tepla sa počas letných mesiacov naplno venovali údržbe, revíziám a modernizácii svojich tepelno-technických zariadení ako sú kotly, tlakové nádoby, elektrické a plynové zariadenia. Vo viacerých mestách sa realizovali investície do obnovy riadiacich systémov a prvkov meracích a regulačných technológií, do výmeny rozvodov, ekologizácie, ako aj do obnoviteľných zdrojov energie.

„Prípravu na zimnú sezónu berieme mimoriadne vážne. Záleží nám na tom, aby boli systémy v stopercentnom stave už pred príchodom chladu. Výsledkom je, že od začiatku vykurovania majú domácnosti teplo a teplú vodu k dispozícii bezpečne a bez starostí, 24 hodín denne,“ konštatoval Janiš.

