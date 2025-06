Vyčnieva z davu. Adela Vinczeová potvrdila, aký je Maxík jedinečný a čo povedal o odchode Viktora z Markízy

Nemá doma obyčajné dieťa. Obľúbenú moderátorku mnohí považujú za výnimočnú a zároveň správnu ženu, ktorá to má v hlave usporiadané a príjemne prekvapuje svojimi logickými názormi. Zdá sa, že podobný je aj jej adoptívny synček, čo už neraz sama potvrdila a prezradila nejaké jeho hlášky, z ktorých majú mnohí až husiu kožu. Na to, že bude mať chlapček len tri roky, je mimoriadne rozhľadený a niektoré slová z jeho rozkošných úst znejú tak, ako by ich vyslovil dospelý človek. Je úprimný, zaujíma sa o svet okolo seba, je milý a mnohých dojíma svojím správaním.

Adela Vinczeová si vybudovala slušnú televíznu kariéru a uchytila sa ako skvelá moderátorka, ktorá vie pohotovo zaregovať, improvizovať a má nezameniteľný zmysel pre humor. Prišla však do bodu, keď sa rozhodla spraviť zásadný krok a venovať sa predovšetkým materstvu. Práca išla bokom a prvé miesto zaujal Maxík, ktorý sa stal stredobodom pozornosti. Ten čoraz viac prekvapuje svojimi poznámkami, čo sa stalo aj nedávno, ako prezradila Adela v rozhovore pre Topky.

Čo povedal Maxík?

O Maxíkovi možno povedať, že je iný ako ostatné deti. Máloktoré dieťa by si napríklad na Vianoce vypýtalo od svojej mamy maliny, ako to spravil Adelin adoptívny synček. Taktiež počas pikniku povedal roztomilú hlášku, že je s maminkou na rande. Dokonca aj moderátorkin otec Jozef Banáš uviedol, že Maxík je veľmi nezvyčajné dieťa.

Svedčí o tom aj fakt, že toto malé šidlo má netradičnú záľubu. „Maxík chodí na také múdre hranie. Ja zase nie som taká, že by som ho všade učila, ale on sa sám zaujíma o písmenká. Už keď mal rok a pol, tak tie písmenká vedel a poznal. Čísla ho až tak nezaujímajú a Viktor s ním hovorí po anglicky, ale žeby sme sa tak nejako učili…“ poznamenala Adela.

Jej malý uzlíček radosti má zjavne aj spoločenský prehľad. Keď mu niečo moderátorka rozpráva, zaujíma sa o to. „On vie, že v Slovenskej televízii skončil Igor Slanina a myslí si, že je to preto, že zvolili nového pápeža a preto už „daddy“ (Viktor) nerobí v Markíze,“ priznala so smiechom a zároveň potvrdila, aký je už vyspelý.

Máva výčitky svedomia