Výčitky divákov Dunaja, k vašim službám padli na úrodnú pôdu. Tvorcovia seriálu si pre nich pripravili prekvapenie

V dobovom seriáli sa za desať sérií vystriedalo množstvo postáv. Niektoré tam stále sú, iné sa zdržali len na niekoľko sérií a potom sú tu aj také, ktorých osud je nejasný, a tak sa stále môže stať, že sa do seriálu vrátia. Všetky postavy ale naraz priestor dostať nemôžu a sú v epizódach, keď je to relevantné.

Pri takomto veľkom počte postáv a zápletiek je normálne, že sa niečo na chvíľu odsunie na druhú koľaj. Ešte v minulom roku napríklad diváci vo veľkom upozorňovali na to, že sa zabudlo na postavu Leopolda, keďže sa vôbec ani len medzi rečou nespomínal, pričom Michal, Jakub, alebo Kristína spomenutí boli. Túto chybu nakoniec tvorcovia napravili. To však nie je všetko.

Na žiadnu z postáv sa nezabudlo

Diváci ešte počas ôsmej série spomínali aj to, že je nerealistické, aby rodina Kučerovcov nebola v kontakte s Leopoldom. Tvrdili, že by stačilo, ak by o ňom sem-tam hovorili, alebo by aspoň od neho dostali list, pričom by ho ani nemusel napísať Maštalír, keďže nikto z divákov by neskúmal rukopis. Nakoniec sa ich želania vyplnili a Leopold sa stal dôležitou súčasťou deja, keď v deviatej sérii vyplávalo na povrch tajomstvo, že Rudolf v skutočnosti nie je jeho otec.

Teraz si však tvorcovia pre divákov pripravili prekvapenie. V najnovšej epizóde totiž Leopold neposlal list, ale rovno fotografiu. K nej napísal, že najprv chcel zatelefonovať, no potom sa rozhodol, že fotografia im oznámi dobré správy lepšie – znova sa totiž postavil na nohy. Zo seriálu pred časom odišiel so zámienkou, že sa ide liečiť, keďže ostal na vozíku, no 20. epizóda ukázala, že už chodí, a preto sa natíska otázka, či sa vráti späť do seriálu.

„Toto sú veci, ktoré sú stále otvorené, takže na toto vám nepoviem ani áno, ani nie. Keď je postava živá v seriáli, tak nikdy nemôžeme povedať nikdy,“ vysvetlila nám v minulosti exkluzívne Evita Twardzik, scenáristka seriálu, keď sme sa jej pýtali na návrat Tomáša Maštalíra.

Okrem Leopolda si však diváci v najnovšej epizóde mohli všimnúť ešte jednu postavu, ktorá v seriáli dlho absentovala a divákom prišlo nelogické, aby ju tak dlho nevideli. Ide o malého Petríka, ktorého Júlia nechala v opatere Kučerovcov a ktorý sa konečne po dlhej absencii objavil pri spoločnom stole so svojou novou rodinou. S deťmi si podávali fotografiu Leopolda, pričom na Lujzinu otázku, či sa ujo Leopold vráti, Edita odpovedala, že snáď čoskoro. Dovtedy ale Edita a Rudolf plánujú ísť za ním namiesto toho, aby sa on vrátil späť na Slovensko.