Sťažností divákov Dunaja, k vašim službám stále pribúda. Prekáža im vec, ktorá by sa dala jednoducho napraviť

V seriáli ostalo viacero postáv, ktoré síce nezomreli, no zo seriálu zmizli, keďže ich dejová linka bola ukončená. Zanechali však za sebou svojich blízkych. Na Michala stále čaká Alenka, Vilma dúfa, že sa po vojne opäť stretne s dcérou a diváci zas čakajú, či kartami ešte zamiešajú Ludwig alebo Kasper.

Nie je to tak dávno, ako sme vás v článku informovali, že Tomáš Maštalír má dvere v Dunaji, k vašim službám stále otvorené. Scenáristka Eva Twardzik nám navyše prezradila, že ak postava v seriáli nezomrela, nedá sa povedať, že sa už nikdy v seriáli neobjaví, hoci ju tam diváci už niekoľko sérií nevideli.

Prečo ho už nespomínajú?

Hoci sa tak Leopold Kučera môže kedykoľvek do seriálu vrátiť, detaily zo seriálu naznačujú, že sa tak nestane. Diváci si totiž všimli, že bol úplne vyškrtnutý zo scenára a jeho meno medzi rečou len tak nezapočujete. Jeho mama Edita je pritom vyobrazená ako rodinne založená žena, ktorá v súčasnosti smúti za zosnulým synom Petrom, no oporu nehľadá vo svojom druhom synovi. Dokonca si ani nevymieňajú listy.

„Prečo podľa vás scenáristi neustále obchádzajú (čo i len v dialógoch) existenciu Leopodla?“ spýtal sa divák, čím rozprúdil diskusiu na túto tému. „Lebo Maštalír má iné projekty,“ znela jedna z odpovedí. „Keď s ním už nepočítajú, tak načo?“ pýtal sa niekto iný. „Mne tam ani nechýba,“ skonštatovala tretia diváčka.

Našlo sa však viacero divákov, ktorým tiež zmienky o Leopoldovi v seriáli chýbajú, obzvlášť, keď sa v seriáli takto spomína iná postava. Divák, ktorý načal túto debatu, vysvetlil: „Lebo veď treba uznať, nie je už trochu scenáristicky trápne, že LEOPOLDA (Tomáš Maštalír) nikdy nespomenú ani len medzi rečou, napríklad v štýle: „telefonoval som s ním a povedal, že sa má na liečení dobre.“ Alebo v štýle: „Leopold poslal list (pokojne aj v zábere môžu list ukázať akože napísaný), v ktorom okrem iného píše, že ho mrzí situácia v Dunaji, no musel sa ísť doliečiť do Ameriky, preto nemôže pricestovať“. Jednoducho by bolo fajn pre upokojenie diváka, aby ho neobchádzali, lebo je to dejovo trápne, keďže postava LEOPOLDA nezomrela a ani sa s ním nerozhádali. Ak by ho sem-tam spomenuli, bola by celá situácia v seriáli omnoho logickejšia.“

Na Leopolda sa napríklad zabudlo aj pri riešení podielov v obchodnom dome Dunaj, hoci v ňom má tiež podiel. Nehovoriac o tom, že sa nezúčastnil bratovho pohrebu.

„Tiež nerozumiem, prečo aspoň nespomenú, že trebárs telefonoval, že písal listy, že sa rozhodol ostať žiť v tom Rakúsku. Veď ok, že herec sa už nevráti do seriálu, ale prečo ho aspoň „akože“ nenechajú takto byť prítomným? Tak ako spomenuli Kristínu v liste, že sa vydala, že sa majú v Palestíne dobre a podobne,“ súhlasí diváčka. Kristína pritom nie je jedinou postavou, ktorú takto v seriáli spomenuli. Svedčí o tom nasledujúci komentár: „Spomínali už predsa Kristínu, Michala, Jakuba, to všetko sú postavy, ktoré sa do seriálu pravdepodobne už nevrátia, tak tiež nechápem, prečo vynechali úplne Leopolda.“

„Edita ako milujúca matka, musela naňho myslieť každý deň. Stačil by iba záber, ako si popíja ten svoj drink a povie svojmu mužovi, že synovia, moje deti mi chýbajú. Senior Kučera by ju s pochopením chytil a hladil po ruke,“ pridala sa ďalšia diváčka.