Vychovala ju babička, no žena aj tak dala prednosť mame. Zronená stará žena obetovala všetko, vnučka nevie, čo má robiť

Foto: Image by freepik, Image by freepik

Jana Petrejová
Ocitla sa v ošemetnej situácii. 

Predstavte si, že by sa vo vašom živote objavil niekto, kto vás opustil práve vtedy, keď ste ho najviac potrebovali. Odrazu tvrdí, že je z neho iný človek a nasľubuje vám hory-doly. Srdce chce veriť v druhé šance, ale myseľ si pamätá všetky porušené sľuby.

Rozhodla sa odpustiť a dôverovať jej. Reč je o Sáre, ktorá to nemala v živote jednoduché. „Mama ma opustila, keď som mala 5 rokov. Stará mama pracovala na troch miestach a predala svoj dom, aby mi zaplatila vysokú školu. Teraz mám 28, som vydatá a tehotná s prvým dieťaťom,“ začala rozprávanie žena, ktorá sa podelila o svoj príbeh s portálom Bright Side.

Foto: Image by cookie_studio on Freepik

Dala jej ultimátum

Ako život plynul, jedného dňa sa stala nečakaná vec. „Minulý mesiac sa mama objavila pri mojich dverách a povedala, že sa zmenila, že chce byť súčasťou života môjho dieťaťa,“ pokračovala žena, ktorá nemohla uveriť tomu, čo sa stalo. A hoci spočiatku bola veľmi opatrná, nakoniec sa rozhodla, že dá mame šancu.

Verila, že všetko bude v poriadku a bude z nich šťastná rodina. Z omylu ju však neskôr vyviedlo mamino správanie, ktoré sa jej nepozdávalo.

„Mama začala žiarliť na môj vzťah s babičkou. Povedala také veci ako napríklad: Som tvoja skutočná matka a tá žena mi ukradla miesto. Nakoniec mi dala ultimátum: Budem to ja alebo ona – vyber si. Nemôžem sa o teba deliť s niekým, kto ťa postavil proti mne,“ vyšla s pravdou von Sára, ktorá tak bola postavená zoči-voči nepríjemnej situácii.

Foto: Image by shurkin_son on Freepik

Zronená žena cítila tlak z maminej strany, no priklonila sa k nej. „Keď som to povedala babke, len sa smutne usmiala a povedala, že tomu rozumie,“ poznamenala. Aj keď by sa mohlo zdať, že je to uzavreté, ženou lomcovali rôzne emócie. Nemohla spať a neustále premýšľala o babičkinej reakcii, ktorá to nakoniec zobrala úplne pokojne.

Potichu sa sťahovala z jej života

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac