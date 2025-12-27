Výbuch v dome na severnom Slovensku: Mužovi pri výmene plynovej bomby explodoval plyn, utrpel viaceré zranenia

Aktuálna správa
Nina Malovcová
SITA
Nešťastná nehoda v rodinnom dome.

Mužovi vybuchla v rukách plynová bomba a nasledoval požiar. Informoval o tom portál Žilinak.sk. Nehoda sa stala v obci Staškov v popoľudňajších hodinách.

Ako portál spresnil, na tiesňovej linke bol krátko pred 14:00 nahlásený požiar budovy a operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru na miesto ihneď vyslalo posádky hasičov zo staníc v Čadci a Turzovke s tromi kusmi protipožiarnej techniky.

Plyn sa vznietil počas výmeny bomby

Podľa informácií portálu požiar vznikol pre uniknutý plyn z plynovej bomby. Plyn sa vznietil, keď ju muž vymieňal. Výbuch pritom mužovi spôsobil viaceré zranenia. Aj napriek popáleninám tváre a rúk mal muž horiacu bombu vyniesť na dvor, vrátiť sa a následne hasiť drevený obklad, ktorý sa vznietil.

Hasičov a rýchlu zdravotnú pomoc zavolala suseda, ktorá počula výbuch a vyrazené sklá okien. Muž by mal byť podľa portálu Žilinak.sk mimo ohrozenia života. Počas výbuchu sa poškodil interiér domu, presné škody zatial nie sú vyčíslené.

