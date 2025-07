Už o pár hodín môže zasiahnuť Slovensko niečo šialené: Hrozia nám devastačné 500-percentné clá, dôvodom je Putin

Slovensko sa už možno v pondelok dozvie zdrvujúcu ekonomickú správu. Ako upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, americký prezident Donald Trump možno na Slovensko a Maďarsko uvalí za ich pokračujúci odber ruských surovín 500-percentné clo.

„Americký prezident Donald Trump zásadne obracia vo svojom doterajšom prístupe k Rusku. Zdá sa, že po tom, ako mu nevyšla metóda „cukru“, skúsi teraz metódu „biča“. Jeho rany majú pritom zasiahnuť aj iné krajiny, ako je Rusko. Konkrétne na tie, ktoré odoberajú ruskú ropu, plyn, urán a ďalšie vývozné položky. V Európskej únii ide najmä o Slovensko a Maďarsko,“ uviedol pre agentúru SITA Kovanda.

Trump pripravuje zásadné oznámenie

Na tieto krajiny môže Trump podľa neho uvaliť nové, takzvané druhotné clo v drakonickej výške už v pondelok. „Ale podobné clá by uvalil taktiež na Čínu a Indiu, čo môže poriadne zatriasť svetovým obchodom a globálnymi burzami a finančnými trhmi,“ podotkol Kovanda.

Trump sľubuje, že v pondelok príde so zásadným oznámením týkajúcim sa Ruska. V ostatných dňoch viditeľne narastá jeho frustrácia s režimom ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ako upozornil Kovanda, už koncom júna uviedol republikánsky senátor Lindsey Graham, že Trump sa začal zaoberať novými sankciami a ich možným uvedením do praxe. Ich súčasťou bolo aj spomínané 500-percentné druhotné clo na krajiny, ktoré od Ruska nakupujú suroviny, ako sú ropa či zemný plyn.

„Ak Trump prikývne, Bratislava a Budapešť by vážne pykali za to, že stále nakupujú ropu či plyn z Ruska. V tomto roku v júni boli najväčšími odberateľmi ruských fosílnych energetických surovín z krajín EÚ Maďarsko, Belgicko, Francúzsko, Slovensko a Holandsko. Belgicko, Francúzsko a Holandsko však po mori dovážajú ruský skvapalnený plyn. Tento dovoz pre nich nie je až tak životne dôležitý, ako je dovoz ruských surovín pre vnútrozemské štáty Slovensko a Maďarsko, ktoré ropu a zemný plyn odoberajú potrubím,“ dodal Kovanda.

Graham chcel clami „lámať kosti“, teraz má Trumpovu podporu

Senátor Graham už na jar tohto roku hovoril o navrhovaných druhotných clách tak, že by dotyčným ekonomikám „mali zlámať všetky kosti v tele“. „Vtedy ešte nemal takú podporu od Trumpa, akú má teraz,“ dodal Kovanda. Fundamentálne majú spomínané clá poškodiť najmä ruskú ekonomiku. Vedľajším efektom však podľa Kovandu bude ťažký úder krajinám, ktoré s Ruskom stále výrazne obchodujú.

„500-percentné clo na krajiny, ktoré obchodujú s Ruskom, by znamenalo nielen faktickú likvidáciu obchodu USA so Slovenskom a Maďarskom, ale hlavne s Čínou a Indiou,“ doplnil Kovanda. Je teda podľa neho otázne, či Trump bude ochotný uvaliť 500-percentné clo krajinám, ako sú Čína či India. „To by otriaslo svetovými burzami a finančnými trhmi. Je teda možné, že Trump pristúpi k nejakému miernejšiemu variantu voči Rusku a ich obchodným partnerom,“ konštatoval Kovanda.