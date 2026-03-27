Vtip o filme Leví kráľ bol hit, spustil lavínu: Komikovi hrozí, že zaň zaplatí vyše 23 miliónov

Proti virálnemu klipu sa ohradil Lebohang Morake, skladateľ slávneho chorálu. Tvrdí, že video poškodilo jeho reputáciu a znevážilo jeho prácu. Dôvodom je okrem iného preklad výrazu ingonyama ako „lev“.
Napriek tomu, že toto slovo môže byť doslovným prekladom pre slovo lev, ide podľa žaloby o výraz s oveľa hlbším významom. O prípade priniesol informácie portál The Guardian.
Mal spôsobiť škody vo výške viac ako 23 miliónov eur
Podľa žaloby Jonasi svojím vtipom význam chorálu úplne ignoroval, čím poškodil Morakeho umeleckú prácu. Podobný vtip mal navyše použiť aj počas vystúpenia 12. marca v Los Angeles.
Takéto virálne výroky podľa Morakeho zasahujú do jeho obchodných vzťahov so spoločnosťou Disney a negatívne ovplyvňujú príjmy z licenčných poplatkov, pričom škody odhaduje na viac ako 20 miliónov dolárov. Žaloba zároveň požaduje ďalších 7 miliónov dolárov ako represívne odškodné.
Jonasimu tak hrozí, že v prípade prehratého sporu bude musieť zaplatiť až 27 miliónov dolárov, čo predstavuje približne 23,43 milióna eur.
Čo presne bolo problematické?
Morake zdôrazňuje, že chorál z Levieho kráľa má hlboký kultúrny kontext, ktorý bol podľa neho úmyselne zosmiešnený a skreslený. V piesni sa ingonyama používa ako metafora pre kráľa – evokuje silu, majestátnosť a vodcovstvo. Chorál zároveň vychádza z koreňov juhoafrických tradícií. Oficiálny preklad od spoločnosti Disney znie: „Nech žije kráľ. Všetci sa klaniame v jeho prítomnosti.“
Podobné výrazy poznáme najmä zo starších či z kultúrne bohatých jazykov. Ani „meditáciu“ nemožno redukovať na „sedenie na zemi“, ruské slovo „toska“ nie je len obyčajný smútok, „orkán“ či „bóra“ neoznačujú len vietor a japonské „wabi-sabi“ rozhodne neznamená iba „nedokonalosť“. Takéto zjednodušenia sú nepresné a ochudobňujú pojmy, ktoré v skutočnosti opisujú široké a komplexné významy.
Jonasi tvrdil, že preklad piesne je: „Pozri, tam je lev. Ó, môj Bože.“
V žalobe sa uvádza, že Jonasi prezentoval svoj preklad ako fakt, nie ako komediálnu interpretáciu. Z tohto dôvodu by podľa žalobcu nemal byť chránený Prvým dodatkom, ktorý sa vzťahuje aj na paródiu a satiru umeleckých diel.
