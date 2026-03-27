Vtip o filme Leví kráľ bol hit, spustil lavínu: Komikovi hrozí, že zaň zaplatí vyše 23 miliónov

žaloba Leví kráľ

Foto: Lebohang Morake, Profimedia / MovieStillsDB

Michaela Olexová
Komik Learnmore Jonasi nedávno preniesol virálny vtip o texte z Levieho kráľa, čím podľa žaloby spôsobil škody v hodnote miliónov.

Proti virálnemu klipu sa ohradil Lebohang Morake, skladateľ slávneho chorálu. Tvrdí, že video poškodilo jeho reputáciu a znevážilo jeho prácu. Dôvodom je okrem iného preklad výrazu ingonyama ako „lev“.

Napriek tomu, že toto slovo môže byť doslovným prekladom pre slovo lev, ide podľa žaloby o výraz s oveľa hlbším významom. O prípade priniesol informácie portál The Guardian.

Mal spôsobiť škody vo výške viac ako 23 miliónov eur

Podľa žaloby Jonasi svojím vtipom význam chorálu úplne ignoroval, čím poškodil Morakeho umeleckú prácu. Podobný vtip mal navyše použiť aj počas vystúpenia 12. marca v Los Angeles.

 

Takéto virálne výroky podľa Morakeho zasahujú do jeho obchodných vzťahov so spoločnosťou Disney a negatívne ovplyvňujú príjmy z licenčných poplatkov, pričom škody odhaduje na viac ako 20 miliónov dolárov. Žaloba zároveň požaduje ďalších 7 miliónov dolárov ako represívne odškodné.

Jonasimu tak hrozí, že v prípade prehratého sporu bude musieť zaplatiť až 27 miliónov dolárov, čo predstavuje približne 23,43 milióna eur.

Čo presne bolo problematické?

Morake zdôrazňuje, že chorál z Levieho kráľa má hlboký kultúrny kontext, ktorý bol podľa neho úmyselne zosmiešnený a skreslený. V piesni sa ingonyama používa ako metafora pre kráľa – evokuje silu, majestátnosť a vodcovstvo. Chorál zároveň vychádza z koreňov juhoafrických tradícií. Oficiálny preklad od spoločnosti Disney znie: „Nech žije kráľ. Všetci sa klaniame v jeho prítomnosti.“

Podobné výrazy poznáme najmä zo starších či z kultúrne bohatých jazykov. Ani „meditáciu“ nemožno redukovať na „sedenie na zemi“, ruské slovo „toska“ nie je len obyčajný smútok, „orkán“ či „bóra“ neoznačujú len vietor a japonské „wabi-sabi“ rozhodne neznamená iba „nedokonalosť“. Takéto zjednodušenia sú nepresné a ochudobňujú pojmy, ktoré v skutočnosti opisujú široké a komplexné významy.

Jonasi tvrdil, že preklad piesne je: „Pozri, tam je lev. Ó, môj Bože.“

V žalobe sa uvádza, že Jonasi prezentoval svoj preklad ako fakt, nie ako komediálnu interpretáciu. Z tohto dôvodu by podľa žalobcu nemal byť chránený Prvým dodatkom, ktorý sa vzťahuje aj na paródiu a satiru umeleckých diel.

Jonasi reagoval, Morakemu ponúkol spoluprácu, neskôr zmenil názor

Odporúčané články
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik

