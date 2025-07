Vstupné sa zvýšilo o 2 eurá: Kritizované kúpalisko prešlo zmenami a vypratalo skládku, návštevníkov čakajú ďalšie novinky

Uplynulú letnú sezónu vyvolal medzi miestnymi rušné ohlasy stav kúpaliska v Banskej Bystrici. Dokonca také veľké, že vznikla petícia, ktorá volala po akútnych zmenách. Stála za ňou Magdaléna Kováč Mergová a keďže je leto opäť tu, zhrnula, čo sa za rok zmenilo. Dobrou správou je, že sa je z čoho tešiť, no ako sama tvrdí, stále to nie je dosť.

Petícia s názvom „Zachráňme plážové kúpalisko“ dosiahla 5 232 podpisov. Išlo o občiansku petíciu mestu Banská Bystrica za vypovedanie zmluvy s nájomcom plážového kúpaliska. „Nie je akceptovateľné, aby zúfalý stav plážového kúpaliska trval toľko rokov, bez akéhokoľvek zlepšenia, v zásade od začiatku trvania nájmu,“ vysvetľovala svoj zámer.

Magdaléna Kováč Mergová sa vybrala na miestne plážové kúpalisko po roku a informovala obyvateľov mesta či ďalších potenciálnych návštevníkov o tom, ako vyzerá aktuálna situácia.

Vyprataná skládka aj nové gastroprevádzky

„Čo sa dosiahlo od minulej letnej sezóny a po 3 kontrolných dňoch? Čítajte a dajte mi vedieť svoj názor – malo by kúpalisko ostať v rukách aktuálneho nájomcu so supervíziou mesta? Alebo by bolo lepšie, ak by ho spravovalo mesto?“ Zvedavo sa opýtala na začiatku svojho príspevku, ktorý uverejnila.

Priblížila v ňom, že od apríla sa na kúpalisku udiali tri kontrolné dni organizované vedením mesta. Na ilustráciu zmien pridala fotografie, na ktorých je vidieť, že toalety prešli úpravami, taktiež betónová či trávnatá plocha okolo bazénov a miestna skládka bola vyprataná. „Nájomca do areálu pustil externé gastroprevádzky – zmrzlinu, kebab, pizzu,“ vysvetlila Mergová.

Domáci viac nezaplatia, ostatní áno

Čo sa týka výšky vstupného, nájomca zaviedol „rezidenčnú zľavu“, čo znamená, že pre ľudí z Banskej Bystrice sa ceny nezvýšili, no pre ostatných vzrástli o 2 eurá, na 12 eur.

Mergová zhodnotila, že mesto aj nájomca boli pritlačení konať a vyhovieť požiadavkám verejnosti.

„Vďaka nášmu tlaku sa prvýkrát po 15 rokoch konečne a reálne dosiahla nejaká zmena na našej pláži.“ Dodala však, že v areáli sú stále veľké nedostatky. „Za nás to nestačí. Pláž potrebuje nový plán a víziu,“ vyhlásila na záver.