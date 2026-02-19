Vrátia vám 35 eur: Stačí, ak do daňového priznania dáte jednu vec. Zistite, či máte nárok

peniaze, o ktoré prišli

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Štát vám môže znížiť daň, ak si sporíte na dôchodok. Rozhoduje však detail v zmluve.

Sporíte si na dôchodok v III. pilieri a myslíte si, že ide len o dlhodobú investíciu do budúcnosti? V skutočnosti vám môže priniesť aj okamžitý efekt v podobe nižšej dane. Mnohí ľudia túto možnosť nevyužívajú, hoci spĺňajú základné podmienky.

Ako upozorňuje Finančná správa SR, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie si môžete odpočítať od základu dane. To isté platí aj pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, známy ako PEPP. Zákon však presne určuje, kto má na túto výhodu nárok a za akých okolností.

Nejde o bonus, ale o nižšiu daň

Daňová úľava na III. pilier nefunguje tak, že vám štát pošle peniaze navyše. Nejde ani o žiadnu prémiu. V praxi si znížite základ dane, teda sumu, z ktorej sa počíta daň z príjmov. Ročne si môžete odpočítať maximálne 180 eur. Ide o pevne stanovený limit. Ak si sporíte viac, napríklad 25 alebo 30 eur mesačne, do daňového odpočtu sa aj tak započíta len 180 eur za rok.

Pri 19-percentnej sadzbe dane to znamená úsporu približne 34 eur ročne. Nie je to vysoká suma, no ide o peniaze, ktoré by ste inak zaplatili štátu. Ak si sporíte pravidelne dlhé roky, aj táto menšia úspora sa môže postupne nazbierať.

Nárok nemá každý

Dôležité je, z akých príjmov si úľavu uplatňujete. Platí len pri príjmoch zo zamestnania alebo z podnikania. Ak máte len pasívne príjmy, napríklad z prenájmu alebo z investícií, túto nezdaniteľnú časť si spravidla uplatniť nemôžete. Rozhodujúca je aj samotná zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Príspevky musia byť platené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013. Ak máte staršiu zmluvu, musí byť upravená tak, že jej súčasťou bolo zrušenie dávkového plánu. Mnohých môže zaskočiť aj ďalšia podmienka. Ak máte popri „novej“ zmluve ešte inú účastnícku zmluvu, ktorá zákonné podmienky nespĺňa, nárok na odpočet vám nevznikne. Nestačí teda len sporiteľská aktivita. Rozhoduje konkrétne nastavenie zmluvy.

Ako si úľavu uplatníte v praxi

Ak ste zamestnanec, úľavu si môžete uplatniť po skončení roka buď v daňovom priznaní, alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane u zamestnávateľa. Stačí o to požiadať. Ak vám príspevky strháva zo mzdy priamo zamestnávateľ a preukázali ste splnenie zákonných podmienok, nemusíte každý rok dokladovať ich výšku.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

V prípade, že si príspevky platíte sami, preukazujete ich napríklad výpisom z osobného účtu od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Do zaplatených príspevkov sa započítava aj suma za december, aj keď je fyzicky odvedená až v januári nasledujúceho roka. Dôležité je, že bola zrazená zo mzdy za príslušný rok.

