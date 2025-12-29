Vracala v kúte. Magda Vášáryová odhalila nepríjemný zážitok z nakrúcania, prisahala, že už nikdy nebude točiť

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Na túto traumu zrejme len tak skoro nezabudne. 

Kým diváci vidia na televíznych obrazovkách hercov, ktorí vyzerajú bezstarostne a hlavne prirodzene, realita býva neraz odlišná. Stvárnenie postáv je pre umelcov často náročné a natáčanie sprevádzajú okamihy, ktoré v nich zanechali momenty, na ktoré sa nespomína ľahko.

Vedela by o tom rozprávať legendárna slovenská herečka Magda Vášáryová, ktorá má za sebou situácie natoľko intenzívne, že si ich pamätá dodnes. Pre český portál Medium otvorene opisuje, čo sa pred dlhým rokmi stalo a prečo ju táto skúsenosť tak ovplyvnila.

Foto: Profimedia

Alkohol a zapáchajúci herecký kolega

Umelkyňa mala možnosť zahrať si v rôznych veľkých projektoch, vrátane Markéty Lazarovej, ktorý sa považuje za jedno z najdôležitejších diel svetovej kinematografie, čo sa týka historických filmov. Magda Vášáryová sa zhostila rovno hlavnej úlohy, a hoci by to bola pre každú herečku veľká česť, ona skôr zatínala zuby. Natáčanie totiž vo veľkom sprevádzal alkohol, ktorému podľahli jej kolegovia.

Podľa jej šokujúcich slov vraj musela režisérovi Vláčilovi ukrývať ploskačku s rumom do snehu, čo ho vždy nahnevalo. „Často bol opitý tiež Vladimír Menšík. Ten, aby toho nebolo málo, hrozne zapáchal, pretože mu štáb potrel mníšsku kutňu baraními spermiami, aby sa pri ňom zdržiavala ovca, tá ho sprevádzala ako jeho „družka“,“ prekvapila herečka.

Niekdajšia diplomatka tiež uviedla, že počas prestávok si vypočula veľa vtipov od herca, ktoré však boli miestami sprosté. „Ja som sa červenala, pre dievča vychované v prostredí skôr strednej triedy, to zábava proste nebola. On to samozrejme nemyslel zle, rád zabával okolie,“ poznamenala herečka, no týmto sa jej nepríjemné zážitky pri nakrúcaní veľkofilmu nekončia.

Utiekla od kamery

