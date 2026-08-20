Aj v roku 2026 sa 13. dôchodky časti seniorov krátia. Niektorí dostanú 600 eur, iní len 67 eur

V súčasnosti sa seniori tešia z prilepšenia vo forme rodičovských dôchodkov. Tie sú prvýkrát vyplatené podľa nového systému ako asignácia dane. Niektorí si však počkajú na výplatu rodičovského dôchodku až na september a iní ešte o čosi dlhšie, keďže to závisí od toho, kedy ich deti podali daňové priznanie.
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Čo sa týka 13. dôchodkov, tie sa stále riadia balíkom konsolidačných opatrení na rok 2026. Ten zmrazil tento typ dôchodkov a v rokoch 2026 až 2028 tak budú vyplatené v rovnakej výške ako v roku 2025. To v praxi znamená, že naďalej platia aj podmienky nároku a sumy z roku 2025, ktoré uvádza Sociálna poisťovňa.
Kto má nárok na 13. dôchodok a koľko dostane
Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2026 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2026 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Poberatelia starobného, predčasného starobného dôchodku a tiež invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku dostanú 13. dôchodok vo výške 667,30 eura.
Pri invalidnom dôchodku závisí suma od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť – pri poklese do 70 % predstavuje 13. dôchodok 301,40 eura, zatiaľ čo pri poklese nad 70 % ide o sumu 548,50 eura, ktorá prislúcha aj poberateľom sociálneho dôchodku.
Vdovský dôchodok bude obohatený o 13. dôchodok vo výške 363,20 eura a vdovecký 13. dôchodok dosiahne sumu 300,10 eura. Pre poberateľov sirotského dôchodku je určená suma 300,00 eur, čo je zároveň garantovaná minimálna výška 13. dôchodku.
Ako sa vypláca
Trinásty dôchodok Sociálna poisťovňa vyplatí automaticky, bez žiadosti, pričom bude vyplatený v decembri 2026, ak je dôchodok v Slovenskej republike poukazovaný v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.
Ak je dôchodok poukazovaný do cudziny
- pravidelne vopred mesačne, 13. dôchodok sa vyplatí v decembri 2026,
- v trojmesačných lehotách, 13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku za posledný štvrťrok roku 2026, t. j. v januári 2027.
Komu sa bude krátiť
Existuje však aj časť poberateľov, ktorá sa neriadi týmito presnými sumami. Ak totiž ide o poberateľa starobného alebo predčasného starobného dôchodku, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine (podľa medzinárodných zmlúv alebo osobitných predpisov), 13. dôchodok sa kráti. Výpočet prebieha vynásobením plnej sumy (667,30 eura) koeficientom, ktorý tvorí podiel rokov dôchodkového poistenia získaného na území Slovenskej republiky vydelený číslom 10.
Napríklad, ak poberateľ získal na Slovensku 2 580 dní poistenia, čo predstavuje 7,0685 roka, výpočet vyzerá nasledovne: suma 667,30 eura sa vynásobí číslom 7,0685 a vydelí číslom 10, čím po zaokrúhlení nahor na najbližších 10 eurocentov vznikne výsledný 13. dôchodok vo výške 471,70 eura.
Krátenie sa týka tých seniorov, ktorí sú poberateľmi starobného a predčasného starobného dôchodku, ktorí získali menej ako 10 rokov dôchodkového poistenia na území Slovenska. Ak má poberateľ 10 a viac rokov slovenského poistenia, krátenie sa neuplatňuje a 13. dôchodok dostane v plnej výške.
Najnižšia a najvyššia možná suma
Najnižšiu možnú sumu tak dostanú tí, ktorí získali len 1 rok dôchodkového poistenia na území Slovenska. V tomto prípade je navyše výpočet veľmi jednoduchý, keďže sa plná suma 667,30 eura vynásobí 1/10. Najnižší možný 13. dôchodok tak bude vo výške 66,37 eura.
Naopak, najvyšší krátený 13. dôchodok, keď senior získal presne 9 rokov dôchodkového poistenia na Slovensku, predstavuje sumu 600,57 eura. Sumy 13. dôchodkov sa tak v realite vyplácajú od desiatok eur po stovky eur, pričom najvyššou možnou sumou stále ostáva 667,30 eura. Tá platí aj pre poberateľov viacerých druhov dôchodkov, keďže 13. dôchodok môže byť vždy vyplatený len raz, a to v tej vyššej výške.
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