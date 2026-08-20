Aj v roku 2026 sa 13. dôchodky časti seniorov krátia. Niektorí dostanú 600 eur, iní len 67 eur

Krátenie dôchodkov

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Trinásty dôchodok Sociálna poisťovňa vyplatí automaticky. Nie všetci starobní seniori ho však dostanú v plnej výške 667,30 eura.

V súčasnosti sa seniori tešia z prilepšenia vo forme rodičovských dôchodkov. Tie sú prvýkrát vyplatené podľa nového systému ako asignácia dane. Niektorí si však počkajú na výplatu rodičovského dôchodku až na september a iní ešte o čosi dlhšie, keďže to závisí od toho, kedy ich deti podali daňové priznanie.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Čo sa týka 13. dôchodkov, tie sa stále riadia balíkom konsolidačných opatrení na rok 2026. Ten zmrazil tento typ dôchodkov a v rokoch 2026 až 2028 tak budú vyplatené v rovnakej výške ako v roku 2025. To v praxi znamená, že naďalej platia aj podmienky nároku a sumy z roku 2025, ktoré uvádza Sociálna poisťovňa.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Špeciálny dôchodok poberá len pár stoviek ľudí. Priemerná výška je 373 €, no 13. penziu majú vysokú
2.
Zo 700 eur sa môže stať len 210: Jeden typ dôchodku ale tvorí výnimku a pri súbehu vám ho neskrátia
3.
Seniori si vďaka zmenám prilepšia len dočasne. Viac peňazí v peňaženke im ostane iba na pol roka
Zobraziť všetky články (279)

Kto má nárok na 13. dôchodok a koľko dostane

Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2026 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2026 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Poberatelia starobného, predčasného starobného dôchodku a tiež invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku dostanú 13. dôchodok vo výške 667,30 eura.

Eurá
Foto: Pexels

Pri invalidnom dôchodku závisí suma od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť – pri poklese do 70 % predstavuje 13. dôchodok 301,40 eura, zatiaľ čo pri poklese nad 70 % ide o sumu 548,50 eura, ktorá prislúcha aj poberateľom sociálneho dôchodku.

Vdovský dôchodok bude obohatený o 13. dôchodok vo výške 363,20 eura a vdovecký 13. dôchodok dosiahne sumu 300,10 eura. Pre poberateľov sirotského dôchodku je určená suma 300,00 eur, čo je zároveň garantovaná minimálna výška 13. dôchodku.

Ako sa vypláca

Trinásty dôchodok Sociálna poisťovňa vyplatí automaticky, bez žiadosti, pričom bude vyplatený v decembri 2026, ak je dôchodok v Slovenskej republike poukazovaný v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

Ak je dôchodok poukazovaný do cudziny

  • pravidelne vopred mesačne, 13. dôchodok sa vyplatí v decembri 2026,
  • v trojmesačných lehotách, 13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku za posledný štvrťrok roku 2026, t. j. v januári 2027.

Komu sa bude krátiť

Existuje však aj časť poberateľov, ktorá sa neriadi týmito presnými sumami. Ak totiž ide o poberateľa starobného alebo predčasného starobného dôchodku, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine (podľa medzinárodných zmlúv alebo osobitných predpisov), 13. dôchodok sa kráti. Výpočet prebieha vynásobením plnej sumy (667,30 eura) koeficientom, ktorý tvorí podiel rokov dôchodkového poistenia získaného na území Slovenskej republiky vydelený číslom 10.

Kalkulačka
Foto: Pexels

Napríklad, ak poberateľ získal na Slovensku 2 580 dní poistenia, čo predstavuje 7,0685 roka, výpočet vyzerá nasledovne: suma 667,30 eura sa vynásobí číslom 7,0685 a vydelí číslom 10, čím po zaokrúhlení nahor na najbližších 10 eurocentov vznikne výsledný 13. dôchodok vo výške 471,70 eura.

Krátenie sa týka tých seniorov, ktorí sú poberateľmi starobného a predčasného starobného dôchodku, ktorí získali menej ako 10 rokov dôchodkového poistenia na území Slovenska. Ak má poberateľ 10 a viac rokov slovenského poistenia, krátenie sa neuplatňuje a 13. dôchodok dostane v plnej výške.

Najnižšia a najvyššia možná suma

Najnižšiu možnú sumu tak dostanú tí, ktorí získali len 1 rok dôchodkového poistenia na území Slovenska. V tomto prípade je navyše výpočet veľmi jednoduchý, keďže sa plná suma 667,30 eura vynásobí 1/10. Najnižší možný 13. dôchodok tak bude vo výške 66,37 eura.

Naopak, najvyšší krátený 13. dôchodok, keď senior získal presne 9 rokov dôchodkového poistenia na Slovensku, predstavuje sumu 600,57 eura. Sumy 13. dôchodkov sa tak v realite vyplácajú od desiatok eur po stovky eur, pričom najvyššou možnou sumou stále ostáva 667,30 eura. Tá platí aj pre poberateľov viacerých druhov dôchodkov, keďže 13. dôchodok môže byť vždy vyplatený len raz, a to v tej vyššej výške.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nová dramatická ukážka z 15. série Dunaja: Leopold žiada o pomoc Klausa, nálety nešetria nikoho

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Woodstock
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac