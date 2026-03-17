Hviezda Pobrežnej hliadky v putách: Alexandru Paul zatkli pri únose psov z chovnej stanice

Hviezdu seriálu Pobrežná hliadka Alexandru Paul cez víkend zatkli vo Wisconsine za údajnú účasť na vopred naplánovanej akcii aktivistov za práva zvierat. Cieľom zásahu, ktorý zachytili kamery, bolo oslobodiť bíglov z kontroverzného chovného zariadenia.
62-ročná herečka bola medzi 20 protestujúcimi, ktorých zadržali za neoprávnený vstup na cudzí pozemok po operácii v Ridglan Farms – chovnej stanici v Blue Mounds, približne 50 kilometrov západne od Madisonu. Informoval portál NEW YORK POST.
Nebola zatknutá prvýkrát
V posledných rokoch mala Alexandra Paul pre svoj aktivizmus za práva zvierat už viacero konfliktov so zákonom. V roku 2021 bola obvinená z priestupku krádeže za to, že v Kalifornii vzala dve kurčatá z nákladného auta spoločnosti Foster Farms, no neskôr ju súd uznal za nevinnú.
Teraz hviezda 90. rokov, známa ako postava poručíčky Stephanie Holdenovej, a zhruba 60 ďalších aktivistov – všetci oblečení v bielych ochranných oblekoch – boli nafilmovaní, ako sa v nedeľu ráno vlámali do zariadenia a pri odchode pevne zvierali psíkov v náručí.
Baywatch” actress Alexandra Paul was arrested in Wisconsin over the weekend for allegedly taking part in a caught-on-camera animal rights sting to free beagles from a controversial breeding facility.
Členovia koalície na záchranu psov z Ridglan sa pochválili, že odniesli 31 psov, no úradom sa podarilo osem z nich zachytiť.
„Niektorí z odobratých bíglov boli zaistení a vrátení na farmu Ridglan, no niekoľko psov zostáva nezvestných,“ uviedol šerif okresu Dane, Kalvin Barrett, a dodal: „Na mieste boli zaistené dve vozidlá spolu s nástrojmi na vlámanie a ďalšími dôkazmi.“
Farma Ridglan sa stala terčom aktivistov už v minulosti, keďže zariadenie podľa miestnej stanice WMTV chová bíglov určených na vedecký výskum.
„Úrad šerifa okresu Dane chápe, ako hlboko ľudia súcitia s bíglami v Ridglan Farms, a rešpektujeme ich právo vyjadriť túto vášeň prostredníctvom pokojných protestov,“ uviedol šerif a dodal: „Našou úlohou je však zaistiť bezpečnosť všetkých a zasiahnuť, keď dôjde k nezákonnej činnosti. Odporúčame každému, kto má obavy o blaho zvierat alebo výskumné praktiky, aby sa angažoval zákonnými a konštruktívnymi cestami.“
