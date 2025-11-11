Vodiči, zbystrite: Úsek D1 pri Bratislave bude od štvrtka uzavretý. Podľa diaľničnej spoločnosti je to nevyhnutné

Ilustračná foto: SITA (Milan Illík)

TASR
Matej Mensatoris
Úsek D1 pri Bratislave smerom do mesta bude od štvrtka do nedele uzavretý.

Úsek diaľnice D1 pri Bratislave smerom do mesta bude od štvrtka (13. 11.) do nedele (16. 11.) pre stavebné práce na stavbe Bratislava – Triblavina uzavretý. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Slovo bude mať aj počasie

NDS vysvetlila, že niektoré práce v rámci rozširovania diaľnice nie je možné vykonať počas živej premávky. „Od štvrtkovej noci od 22.00 h bude preto diaľnica D1 pri Bratislave uzatvorená v smere do hlavného mesta. Uzávera potrvá do nedeľného neskorého poobedia. Počas ďalšieho víkendu je plánovaná uzávera v opačnom smere. Posledné slovo však bude mať počasie,“ ozrejmila.

Dodala, že počas štvrtkovej noci a celého piatka motoristi budú mať možnosť zísť v križovatke Bernolákovo a využiť takzvanú starú Seneckú cestu. „Alebo budú môcť pokračovať po D1 a napojiť sa na vetvu D4 v smere na Raču či do Jaroviec,“ spresnili diaľničiari.

Uzávera je nevyhnutná

Od piatkového večera sa diaľnica D1 kompletne uzatvorí od križovatky Senec po Zlaté Piesky. Diaľnica bude motoristom opäť k dispozícii v nedeľu v neskorých poobedných hodinách. „Počas uzávery prebehne frézovanie približne polkilometrového úseku, budú sa klásť nové asfaltové vrstvy a prebehne aj demontáž zvodidiel a realizácia dočasného a trvalého dopravného značenia,“ špecifikovala NDS.

Uzávera je podľa nej nevyhnutná aj pre vyznačovanie nových, do značnej miery už trvalých dopravných značení v okolí vyťaženej križovatky Bernolákovo. „Zároveň sa uzávera využije na inštaláciu niekoľkotonového dopravného portálu, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné inštalovať počas živej či obmedzenej dopravy. O uzávere NDS operatívne komunikovala aj so Železnicami Slovenskej republiky, ktoré sa budú snažiť maximalizovať priepustnosť trate v okolí železničnej stanice Pezinok,“ konštatovala.

