Vodiči, zbystrite pozornosť: Tento úsek bude uzavretý až do konca októbra, polícia upozorňuje na obchádzku

Cesta za obcou Soľ v okrese Vranov nad Topľou bude od pondelka (13. 10.) úplne uzavretá. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, obmedzenie potrvá do 31. októbra. Dôvodom sú práce na odstránení bodovej chyby na ceste III/3612 za obcou.
Doprava bude podľa dočasného dopravného značenia presmerovaná po obchádzkovej trase vedúcej cez obce Čaklov, Vranov nad Topľou, Nižný Kručov a Komárany. „Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia počas trvania uzávery,“ dodala polícia.
Odporúčané články
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku