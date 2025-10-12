Zmena prichádza, benzíny a naftu budeme tankovať za iné ceny. Analytici naznačili svoje očakávania

Ilustračná foto: Unsplash

SITA
Tomáš Čapák
Na pumpách sa očakáva zlacňovanie, Slovensko má však najdrahší benzín v regióne.

Benzíny a motorová nafta by mali na slovenských čerpacích staniciach v najbližších dňoch zlacnieť. Ako uviedol pre SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, vzhľadom na ostatný vývoj na ropnom trhu sa dá predpokladať, že zlacňovanie cien palív na Slovenku, prvé náznaky čoho už možno vidieť, by sa malo v najbližšom čase zintenzívniť.

„Naďalej predpokladáme ponorenie ceny benzínu pod 1 euro a 50 centov, pričom cena nafty by mohla snažiť po pokles pod 1 euro a 45 centov,“ dodal Pánis.

Zlacňovanie na slovenských pumpách očakáva analytik 365.bank Tomáš Boháček. „V období týždňa, či dvoch očakávame, že najmä ceny benzínov ešte mierne poklesnú,“ doplnil Boháček.

Zlacňovanie by sa malo týkať celého stredoeurópskeho regiónu

Zlacňovanie by sa malo podľa Pánisa týkať celého stredoeurópskeho regiónu. Aktuálne možno naďalej najlacnejšie tankovať benzín zo susediacich krajín EÚ v Poľsku, kde sa jeho cena pohybuje pod 1 eurom a 40 centami a možno očakávať ďalšie zlacňovanie. Aj v Českej republike by mohli ceny klesnúť a ponoriť sa po prepočte na eurá pod 1 euro a 40 centov. V Maďarsku sa cena už ponára viac pod 1 euro a 50 centov.

Na neskorú dovolenku k Jadranu sa však oplatí viac tankovať v Slovinsku, kde sa ceny približujú k 1 euru a 45 centom a v Chorvátsku sú ceny len mierne vyššie. Rakúske ceny sa pohybujú na hranici 1 eura a 50 centov, no sú nižšie ako na Slovensku, ktoré má naďalej najdrahší benzín z regiónu.

Ceny nafty v Rakúsku a Maďarsku sú vyššie ako u nás

Nafta je z regiónu najlacnejšia v Česku, kde sa pohybuje okolo 1 eura a 37 centov, no ak sa súčasné znížené ceny ropy udržia, palivo by mohlo klesnúť pod 1 euro a 35 centov. Poľské ceny nafty sa pohybujú mierne nad 1 eurom a 40 centami, no Pánis predpokladá ich zlacnenie. Ceny nafty v Rakúsku a Maďarsku sú vyššie ako u nás, keď presahujú 1 euro a 50 centov, mierne pod 1 eurom a 50 centami sa pohybujú v Slovinsku a v Chorvátsku sú dokonca pod 1 eurom a 45 centami.

„V medziročnom porovnaní tankujeme benzín lacnejšie o približne štyri centy a naftu o necelých sedem centov. Ceny benzínu sú na Slovensku oproti priemeru EÚ nižšie v 12 centov a nafty o necelých sedem centov,“ podotkol Pánis.

Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 40. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR sa mierne znížili. Natural 95 oktánový benzín sa v priemere predával za 1,516 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili drahšie a v priemere za cenu 1,47 €/l. „Naftu tak tankujeme najdrahšie od konca júla a benzín naopak najlacnejšie od konca augusta,“ konštatoval Boháček.

