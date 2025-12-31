Vodiči, utekajte na čerpačky: Benzín je extrémne lacný, takéto niečo sme tu nemali dlhé roky

Ilustračná foto: Pexels

Martin Cucík
TASR
Benzín aj nafta sú momentálne neobvykle lacné.

Aktuálne ceny najpredávanejších druhov pohonných látok počas 51. týždňa zaznamenali viditeľné zníženie. Benzín 95 dosiahol najnižšiu cenu za viac ako štyri roky (od začiatku októbra 2021), prémiové benzíny sa predávali najlacnejšie v aktuálnom roku. Ceny základnej aj prémiovej motorovej nafty boli najnižšie od polovice júna 2025. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Liter obyčajného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,454 eura, medzitýždňovo zlacnel o 2,8 centa. Prémiové benzíny dosiahli priemernú hodnotu 1,649 eura za liter, ceny klesli v priemere o 3,3 centa.

Bežná nafta stála 1,408 eura za liter, o 2,4 centa menej ako v predchádzajúcom týždni.Priemerná cena prémiovej nafty bola na úrovni 1,601 eura, klesla o 2,4 centa za liter.

Všetky druhy benzínov aj nafty medzitýždňovo nadpriemerne zlacneli. Pokles cien presiahol dlhodobý priemer bežných medzitýždňových výkyvov pohybujúcich sa približne 1,5 centa za liter.

Lacnejšie ako pred rokom

Aktuálne sa palivá predávali lacnejšie ako pred rokom, a to benzín 95 o 4,6 %, prémiové benzíny o 4,2 %, nafta o 4,7 % a prémiová nafta o 4,3 %.

Ceny plynov zostali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer na rovnakej úrovni. CNG (stlačený zemný plyn) zlacnel na 1,745 eura za kilogram, LNG (skvapalnený zemný plyn) zdražel na 1,593 eura za kilogram, cena LPG (skvapalnený ropný plyn) zostala na úrovni 0,677 eura za liter.

Oproti rovnakému obdobiu spred roka bola cena plynu CNG vyššia o 12,5 %. Nižšie ceny ako vlani boli pri plynoch LPG o 9,2 %, LNG o 4,4 %.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Filmový svet prišiel o veľké meno: Zomrel známy herec, Slováci ho poznajú z množstva filmov…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac