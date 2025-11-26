Vodiči, tadiaľto neprejdete: Uzavreli viaceré cesty, situácia je najhoršia v okolí Zvolena. Vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity

Silný dážď, sneženie, zaplavené úseky aj zosuvy pôdy spôsobili v priebehu dňa rozsiahle dopravné problémy naprieč Slovenskom. Situáciu priebežne sleduje Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444 na Facebooku, ďalšie upozornenia zverejnila aj Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.
Najkritickejšia situácia je na severe, kde je hraničný priechod Svrčinovec pre nehodu na českej strane uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka cez priechod Milošová spôsobuje výrazné zdržanie. Na juhu je po nehode úplne neprejazdná rýchlostná cesta R2 pri Tornali v smere do Plešivca. Doprava je presmerovaná cez mesto Tornaľa, kde sa tvorí hustá premávka.
Uzávierky aj na D1, Budča je odrezaná od dopravných spojení
Práce cestárov v tuneloch Žilina a Ovčiarsko uzavreli diaľnicu D1 v oboch smeroch. Autá sú navádzané na starú cestu alebo D3 a vodiči hlásia kolóny už od skorého rána.
V okolí Budče je situácia ešte horšia. Úsek medzi Budčou a Ostrou Lúkou je pod vodou a neprejazdný. Cesta medzi Budčou a Hronskou Dúbravou zostáva zablokovaná zosunutými stromami a bahnom.
Obmedzenia platia aj pre nákladnú dopravu
SSC upozorňuje aj na zaplavenú cestu III/2440 medzi Ostrou Lúkou a Hronskou Breznicou po vybrežení rieky Hron. Do Ostrej Lúky je prístup možný výhradne cez Breziny.
V Ladomerskej Vieske a Uderinej spôsobuje silný dážď výrazné zhoršenie dohľadnosti. V okrese Čadca intenzívne sneží a v lokalite Pastierske sa vytvorila hustá hmla, ktorá skracuje viditeľnosť na približne sto metrov.
Pre vozidlá dlhšie ako desať metrov je uzavretý úsek cesty Muráň – Červená Skala, horský priechod Príslop je neprístupný prevozidlá nad dvanásť metrov. Vozidlá nad 3,5 tony neprejdú cez horský priechod Dobšiná ani cez úsek I/67 od Dedínok po Ostrú Skalu.
Povodne komplikuje aj rieka Slatina
Situáciu v regióne výrazne zhoršuje aj hladina rieky Slatina, ktorá dosiahla tretí stupeň povodňovej aktivity. Silný dážď spôsobuje rýchle stúpanie vodných tokov a ohrozuje viaceré nízko položené územia v okolí.
Mimoriadne vážna situácia je aj v Sliači vo Zvolenskom okrese, kde samospráva vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity. Týka sa to častí Hájniky a Rybáre, ktoré zasiahla prívalová voda po dlhotrvajúcom daždi extrémnej intenzity. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za železničnou traťou a okolie Sielnického potoka.
Ten sa vylial z koryta a ohrozil rodinné domy, hospodárske budovy, miestne komunikácie aj autobusové zastávky. Slovenský hydrometeorologický ústav vyhlásil tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš.
Cesty sú zjazdné len čiastočne, no podmienky sú veľmi náročné
Diaľnice a rýchlostné cesty sú podľa SSC zjazdné, ale ich povrch je mokrý až premáčaný. Cesty nižších tried sú síce prejazdné, no najmä v horských oblastiach pokrýva vozovky vrstva kašovitého snehu do troch centimetrov. Podobné podmienky sú aj na horských priechodoch. Slovensko dnes zasiahla mimoriadne náročná kombinácia počasia a dopravných obmedzení.
Ak sa chystáte na cestu, pripravte sa na to, že niektorými úsekmi vôbec neprejdete a ďalšími len s dlhým zdržaním. Jazdite opatrne a sledujte aktuálne informácie zo zdrojov, ktoré situáciu monitorujú v reálnom čase.
Pre zvýšenú hladinu Hrona sú v pohotovosti aj vodohospodári
Z dôvodu zvýšenej hladiny Hrona a jeho vybreženiu v niektorých lokalitách sú v pohotovosti aj vodohospodári, ktorí situáciu monitorujú. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.
„Vplyvom intenzívnej zrážkovej činnosti v kombinácii s topiacim sa snehom došlo k zvýšeniu hladín a pomiestnemu vybreženeniu Hrona a jeho prítokov aj v okolí Zvolena. To bolo spôsobené najmä stekaním vody z okolitého prostredia,“ podotkol Bocák.
Ako dodal, vodohospodári sú v pohotovosti, monitorujú situáciu, zabezpečujú vrecia s pieskom a v prípade potreby sú pripravení zasiahnuť v postihnutých lokalitách.
Tretí stupeň výstrahy pred povodňou pre Zvolen a Veľký Krtíš
Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Riziko povodní je aj v okresoch Prievidza, Zlaté Moravce, Krupina, Levice a Gelnica, kde platí druhý stupeň výstrahy. Vo viacerých okresoch Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja je vyhlásený prvý stupeň výstrahy pred povodňou. SHMÚ varuje v stredu aj pred silným dažďom a snežením, a to najmä na strednom Slovensku.
Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávajú meteorológovia na prítokoch stredného Hrona (Neresnica, Slatina, Jasenica, Zolná) kulminácie vodných hladín na úrovni 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Zároveň na prítokoch stredného Ipľa (Krtíš, Stará rieka) očakávajú pretrvávanie vodných hladín na úrovni 2. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Na hlavnom toku Ipľa môže byť v stredu alebo vo štvrtok (27. 11.) dosiahnutý alebo prekročený 1. stupeň povodňovej aktivity.
Komplikovaná hydrologická situácia na strednom Slovensku
Meteorológovia hovoria o komplikovanej hydrologickej situácii najmä v južnej polovici stredného Slovenska. „Po trvalom a lokálne aj výdatnom daždi pozorujeme v povodiach Nitry, Žitavy, Hrona, Ipľa, Slanej a Hornádu výrazné vzostupy vodných hladín na väčšine tokov s prekročením 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity na takmer štyroch desiatkach vodomerných staníc,“ konštatuje SHMÚ na sociálnej sieti s tým, že časť z nich je už po kulminácii alebo aktuálne kulminuje.
Popri topiacom sa snehu zaznamenávajú meteorológovia v najviac zasiahnutých častiach povodí aj výskyt sprievodných povodňových javov mimo tokov, teda stekanie vody zo svahov, zaplavenie polí, ciest i podjazdov. Vyvrcholenie zrážkovej činnosti očakávajú v priebehu dňa, rovnako tak aj kulminácie na väčšine prítokov hlavných riek.
Vodné toky začali stúpať už v utorok popoludní
SHMÚ zároveň spresnil, že vodné toky začali stúpať v utorok (25. 11.) v obedňajších hodinách a poobede prekročili stupne povodňovej aktivity. Najvyššie tretie stupne povodňovej aktivity boli dosiahnuté po polnoci a v raňajších hodinách v povodí Ipľa a Slatiny.
Druhé stupne povodňovej aktivity sa vyskytli na mnohých staniciach v povodí Nitry – Handlovka, Žitava, Oslanský a Lehotský potok, v povodí Hrona – Slatina, v povodí Ipľa – Stará rieka, Krupinica, v povodí Slanej – Štítnik, Štiavnica, v povodí Hornádu – Hnilec, v povodí Bodrogu – Olšava. „Prvé stupne povodňovej aktivity pretrvávajú na mnohých staniciach,“ priblížila Danica Lešková, vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy SHMÚ.
Pršať začalo na väčšine územia už v pondelok (24. 11.) v podvečerných hodinách. Silný dážď podľa meteorológov ešte pretrváva na strednom a východnom Slovensku. Najvyššie 24-hodinové úhrny zrážok 50 až 60 mm sa vyskytli na strednom Slovensku, s maximom 72 mm v Motyčkách.
Výstrahy pred dažďom a snežením pokračujú
Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom. Výstrahy druhého stupňa platia pre väčšinu Banskobystrického kraja a okresy Rožňava, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Spadnúť tam môže viac ako 50 mm zrážok. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Gelnica, Košice okolie, Spišská Nová Ves, Levice, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Spadnúť tam môže viac ako 35 mm zrážok.
Platia tiež výstrahy pred snežením. Výstrahy prvého stupňa platia pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Považská Bystrica, Púchov a Poprad. Vo vyšších polohách by miestami mohlo spadnúť desať až dvadsať centimetrov nového snehu. Tvoriť sa môžu zároveň snehové jazyky a záveje.
