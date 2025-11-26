Slovensko je v červenej farbe výstrah: Tu bude situácia najhoršia, lejak komplikuje dopravu. Voda zaplavila cesty aj chodníky

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
Po snehu prichádza dážď, po daždi povodne a dnes aj výrazné ochladenie.

Slovensko sa ani dnes nedočká pokojnejšieho počasia. Po vlne hustého sneženia, ktorá odštartovala na východe a postupne ochromila celé územie krajiny, prišla séria prudkých dažďov a rýchle topenie snehovej pokrývky. Do toho sa dnes pridá aj výrazné ochladenie, ktoré môže v priebehu dňa meniť dážď späť na sneh.

Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu a portálu iMeteo sa nad naším územím vlní studený front napojený na hlbokú tlakovú níž postupujúcu z Balkánu cez Slovensko ďalej nad Poľsko. Po jej zadnej strane preniká do krajiny studený severozápadný vzduch a práve ten bude počas dňa určovať charakter zrážok aj teplôt.

Dnes prichádza vrchol zrážok

Od minulého týždňa sa nad Slovenskom vystriedalo až päť výrazných zrážkových vĺn. Prvá zasypala východ krajiny snehovou kalamitou, druhá ju ešte zhoršila silným vetrom, tretia priniesla sneženie aj na západ a štvrtá zasiahla stred krajiny, no zároveň priniesla oteplenie.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Sneh sa začal topiť v rekordnom tempe a rieky okamžite reagovali zvýšením hladín. Piatou vlnou, ktorá dorazila v noci, sa situácia ešte vyostrila. Kým mnohé okresy dnes ráno zmáčal dážď, Bratislava sa opäť prebudila do bieleho dňa a ďalšie regióny čakajú na príchod sneženia.

Sneženie zasiahne najmä sever

Ráno prinieslo husté zrážky a súvislú oblačnosť, pričom sneženie sa držalo vo výške nad 1200 metrov. Ochladenie však postupuje rýchlo. Na západe a v Žilinskom kraji sneh padá už aj v nižších polohách a počas dňa sa pridá aj Spiš.

Nová pokrývka môže dosiahnuť 5 až 10 cm, vo vyšších oblastiach okolo 15 cm. Počas dňa sa môžu miestami objavovať snehové jazyky, vietor a hmla. Popoludní má zrážok od juhozápadu ubúdať, no situácia ostane dynamická.

Povodne sa zhoršujú každou hodinou

Stredné Slovensko zažíva najkritickejšiu situáciu spomedzi všetkých regiónov. Banskobystrický kraj bojuje s rýchlo stúpajúcimi hladinami riek, ktoré sa plnia vodou z intenzívnych dažďov aj z topiaceho sa snehu. Už včera večer dosiahli prvé toky druhý povodňový stupeň a rieka Neresnica dokonca tretí.

Pridali sa aj Krtíš a Slatina a hladiny riek stúpajú ďalej. Mnohé menšie toky sa miestami vylievajú z korýt a zaplavujú okolité územia. Dážď bude trvať minimálne do poludnia, a to môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu hydrologickej situácie. Odborníci upozorňujú, že ďalšie rieky môžu dnes dosiahnuť tretí stupeň povodňovej aktivity.

Východné Slovensko sa síce vyhlo najintenzívnejším dažďovým pásmam, no zasypal ho veľký objem snehu. Aj mierne oteplenie stačí na to, aby sa hladiny riek začali zdvíhať. Horský terén spôsobuje rýchly odtok a menšie toky už na viacerých miestach dosahujú svoje kapacity. Aj v tomto regióne prebieha zvýšené monitorovanie a SHMÚ upozorňuje na ďalší možný vzostup hladín.

Ilustračná foto: SITA/Prezídium HaZZ

Podľa údajov SHMÚ dnes platia na severnom a strednom Slovensku výstrahy pred dažďom aj snežením. Žilinský, Banskobystrický a Košický kraj majú počas dopoludnia vyhlásený druhý stupeň výstrahy pred intenzívnym dažďom, ktorý môže ešte zvýšiť už teraz vysoké hladiny vodných tokov.

Trenčiansky a Prešovský kraj zas čaká prvý stupeň výstrahy pred snežením a tvorbou snehových jazykov, ktoré môžu komplikovať dopravu. Nitriansky kraj má prvý stupeň výstrahy pred dažďom. Bratislavský a Trnavský kraj sú bez výstrah. Najkritickejší čas nastane medzi siedmou a druhou popoludní, keď sa výstrahy sústredia práve na oblasti najviac zasiahnuté zrážkami a rýchlym ochladzovaním. Po pätnástej hodine začne väčšina upozornení postupne končiť, no SHMÚ odporúča zvýšenú opatrnosť všade tam, kde sa kombinuje mokrý ťažký sneh, vietor a presiaknutá pôda.

Dážď sa môže večer opäť meniť na sneh

Denné teploty sa budú pohybovať od -1 do 4 °C, južné okresy a Zemplín dosiahnu 4 až 9 °C. Vo výške 1500 metrov však teplota k večeru klesne až na približne -6 °C. Výrazné ochladenie znamená riziko poľadovice a môže opäť meniť dážď na sneh aj tam, kde ráno pršalo. Pre vodičov aj peších to bude znamenať zhoršené podmienky.

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Slovensko dnes čaká slabý až mierny vietor so severozápadným smerom a rýchlosťou 3 až 9 m/s. Nárazy môžu dosiahnuť približne 15 m/s, čo je nepríjemné najmä v kombinácii s mokrým snehom a klzkými cestami. Na Zemplíne bude spočiatku fúkať južný vietor, zatiaľ čo vo vysokých polohách Tatier a Fatry má byť vietor prudký až búrlivý. Pre turistov, lyžiarov aj horské tímy to znamená zvýšené riziko.

Pôda už vodu neabsorbuje

Do konca dňa môže na niektorých miestach spadnúť až 20 mm zrážok. V horských oblastiach pribudne do 7 cm snehu, vo vyšších polohách až okolo 15 cm. Pôda je však po posledných dňoch úplne presiaknutá a voda nemá kam vsiaknuť. Odtoky smerujú priamo do riek, čo zvyšuje riziko, že ďalšie povodia prekročia limity.

