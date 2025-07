Vodiči, pripravte si pevné nervy: V Bratislave sa tvoria masívne kolóny, tomuto miestu sa radšej vyhnite

V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina odstraňujú nehodu, prejazdný je len pravý a stredný jazdný pruh. Vodiči tak musia počítať so zdržaním. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Dodáva, že na moste sa vodiči zdržia minimálne 40 minút, pričom kolóny sa tvoria aj v smere z Lamača do Petržalky. Národná diaľničná spoločnosť v tomto smere pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina. Pre nehodu odklonili aj autobusovú linku 192 v smere z Petržalky na Červený most. Premáva tak cez most SNP a nábrežie, potom sa napojí na svoju trasu. Zastávku Einsteinova neobsluhuje.