Vodiči, pozor: Na pumpách nebudete veriť vlastným očiam. Ak cestujete k moru, tu ušetríte až 26 centov na liter

Slovenskí motoristi sa nemusia obávať cien benzínov a nafty ani počas vrcholiacej letnej sezóny. Analytici na slovenských čerpacích staniciach neočakávajú výraznejšie zdražovanie.

„Ostatný vývoj na ropnom trhu signalizuje, že ceny palív u nás by mali ostať relatívne stabilné bez výraznejších zmien. To znamená, že cena nafty by sa mohla udržať pod 1 eurom a 50 centami s určitým priestorom pre malú korekciu a cena benzínu by nemala rásť výraznejšie nad 1 euro a 50 centov,“ uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

„Motoristická sezóna je v plnom prúde, avšak čerpanie zásobníkov palív a ropy v USA i v Európe, je veľmi dobre kompenzované vysokou produkciou producentských krajín. V takomto nastavení ostáva stabilný aj výhľad pre ceny palív a ani na začiatku augusta sa motoristi pravdepodobne výraznejšieho rastu cien na pumpách obávať nemusia,“ dodal pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček.

V medziročnom porovnaní tankujeme v súčasnosti benzín lacnejší o vyše 10 centov a naftu o takmer päť centov. V porovnaní s priemerom EÚ je na Slovensku benzín lacnejší o vyše 13 centov a nafta približne o 10 centov.

Ak sa chystáte k Jadranu, tankujte v Maďarsku

Stabilné ceny palív očakáva Pánis aj v okolitých susediacich krajinách. Ceny benzínu v Českej republike by mali ostať po prepočte na eurá v okolí 1 eura a 40 centov, pričom okolo tejto méty by sa mali pohybovať aj v Poľsku. Lacnejšie ako na Slovensku, na úrovniach pod 1 euro a 50 centov, možno pritom na ceste k Jadranu natankovať aj v Maďarsku a Slovinsku.

Chorvátske ceny sa pohybujú v priemere na úrovni slovenských, teda okolo 1 euro a 50 centov. Mierne nad touto úrovňou možno natankovať v Rakúsku.

V Českej republike možno natankovať najlacnejšie aj naftu, ktorej ceny by sa mali udržať pod 1 eurom a 40 centami a mierne nad touto métou sa budú pohybovať aj v Poľsku. V Slovinsku sú ceny nafty zhruba na úrovni našich, to znamená mierne pod 1 eurom a 50 centami. V Rakúsku, Maďarsku a Chorvátsku prekročili métu 1 euro a 50 centov.

Ako dodal Boháček, ceny pohonných látok v obľúbených dovolenkových destináciách sa ani v polovici leta výraznejšie nemenia, no rozdiely medzi krajinami ostávajú značné. Kým v Poľsku alebo Bulharsku natankujú Slováci benzín až o 10 až 26 centov lacnejšie než doma, pri jazde na juh Európy si treba pripraviť peňaženku.

V Bulharsku zoberte plnú nádrž

Najlacnejší benzín je aktuálne v Bulharsku (1,23 €/l), kde je rozdiel oproti domácej cene až 26 centov. Lacno sa jazdí aj v Poľsku (1,39 €/l) a Rumunsku (1,39 €/l). Opačný extrém predstavujú Grécko (1,75 €/l) a Taliansko (1,73 €/l), kde si vodiči priplatia 24 až 26 centov na liter.

Nafta je najvýhodnejšia v Bulharsku (1,24 €/l) s úsporou 22 centov. O niečo lacnejšie ako doma natankujete ešte v Česku (-8 centov) a mierne v Poľsku (-3 centy). V Rakúsku, Maďarsku, Chorvátsku či Grécku je však nafta o 6 až 10 centov drahšia a v Taliansku až o 20 centov.

„Z pohľadu praxe sa teda tankovanie v Česku, Poľsku či Bulharsku stále oplatí, no pri ceste na juh Európy zostáva najlogickejšou stratégiou natankovať doplna ešte na Slovensku. Zaujímavosťou je, že v Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku sú cenové rozdiely minimálne. Tu už o načasovaní tankovania rozhoduje skôr aktuálny stav nádrž, než kalkulačka,“ dodal Boháček.

Aj keď rozdiely v absolútnej hodnote nemusia pôsobiť dramaticky, pri ceste dlhšej ako 1 000 km môže správna voľba čerpania ušetriť 15 až 25 eur na jednu cestu. Pri rodinnej dovolenke ide o výdavok, ktorý sa oplatí mať pod kontrolou.

Priemerné ceny benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 29. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR znížili. Cena štandardného natural 95-oktánového benzínu sa v priemere predávala za 1,49€/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za vyššiu cenu 1,464 €/l.