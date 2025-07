Cestovanie po Bratislave sa od dnešného dňa mení: V Petržalke začala premávať električka až na koniec mestskej časti

Po novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke začala v nedeľu oficiálne premávať električka, ktorá jazdí až na koniec mestskej časti. Stalo sa tak po viac ako 3,5 roku od začiatku výstavby električkovej radiály v úseku Jungmannova – Janíkov dvor. Zároveň po deviatich rokoch od spustenia prvej etapy tohto nosného dopravného systému.

Električková linka 3 tak už po novom zastavuje aj na nových zastávkach Gessayova, Zrkadlový háj, Pajštúnska, Veľký Draždiak, Lúčanka a Južné mesto (konečná zastávka), kde sa pripravuje ešte prestupný uzol umožňujúci prestup na autobusové linky smerom do Jaroviec, Rusoviec a Čunova.

V rannej špičke pracovných dní počas školského roka by mala premávať v 2,5-minútovom intervale, v popoludňajšej špičke by mala premávať každé štyri minúty. Večer má premávať každých 7,5-minúty. Počas víkendov a sviatkov má byť jej interval každých päť minút.

Aj ďalšie novinky

Popri električkovej trati vznikla aj nová segregovaná šesťkilometrová cyklotrasa. Okrem nej vznikli nové chodníky i nové priecestia, vrátane úpravy tých starých. Nová križovatka vznikla na združenom moste na Rusovskej ceste alebo na Pajštúnskej ulici, ktorá je spolu s Kutlíkovou „napriamená“ a rozšírená na štyri pruhy. Zmenou prešli aj križovatky na Jantárovej ceste s Betliarskou a Lietavskou, Jasovská a Šintavská.

Súčasťou projektu sú aj štyri nové mosty cez Chorvátske rameno. Prvým je združený most na Rusovskej ceste. Druhým a najdlhším mostom je 110-metrový most pri Farskom kostole Sv. rodiny. Ďalším je lávka pre peších a cyklistov pod mostom pri Farskom kostole Sv. Rodiny a posledným je dopravný most na Kutlíkovej ulici. Okrem nových mostných objektov prešiel úpravou aj existujúci most na Panónskej ceste, aby na ňom mohli zastavovať autobusy MHD.

Výstavbu trate v úseku Jungmannova – Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Práce na niektorých stavebných objektoch budú pokračovať aj po spustení električky.

Otázne zatiaľ je, kedy by mohli byť vybudované štyri plánované lávky pre chodcov a cyklistov ponad Chorvátske rameno, ktoré majú slúžiť na lepšie prepojenie s novými zastávkami MHD na novej električkovej trati. Dôvodom majú byť chýbajúce financie.