Vodiči budú mať opäť poriadne nervy: Čakajú nás rozsiahle obmedzenia aj kolóny, opäť uzavrú túto diaľnicu

Ilustračná foto: TASR - Lukáš Grinaj

Nina Malovcová
TASR
Diaľnicu D1 pred Bratislavou čakajú ďalšie uzávery.

Úsek diaľnice D1 pred Bratislavou čaká od polovice novembra ďalšia dvojica uzáver. V polovici novembra má byť uzávera v smere do Bratislavy, ďalší víkend v opačnom smere. O presnom termíne rozhodne aj počasie.

TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Uzávera sa začne v polovici novembra

Ak počasie umožní práce, v polovici novembra sa uzatvorí D1 výlučne v smere do Bratislavy. Uzávera je plánovaná už od štvrtkovej (13. 11.) noci a bude pokračovať v piatok (14. 11.), sobotu (15. 11.) až do nedeľného (16. 11.) neskorého poobedia.

„V záujme minimalizovania počtu uzáver sme v podstate spojili dve uzávery do jednej. Počas štvrtkovej noci, piatka a sobotného doobedia sa bude vymieňať asfaltový koberec pri Vajnorskom jazere. Od piatkovej noci sa začnú práce v križovatke Triblavina,“ priblížil investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.

Alternatívne trasy pre motoristov

Počas štvrtkovej noci a celého piatka bude D1 uzatvorená od Vajnorského jazera. Motoristi budú mať možnosť zísť v križovatke Bernolákovo a využiť takzvanú starú Seneckú cestu. Zároveň budú môcť podľa diaľničiarov pokračovať po D1 až po Vajnorské jazero a napojiť sa na vetvu D4 v smere na Raču.

„Vytvorenie dvoch alternatívnych ciest môže znížiť tlak na dopravu počas piatka. Dočasne umožníme motoristom napojiť sa na D4. No apelujeme na motoristov, ktorí využijú vetvu na D4, aby rešpektovali všetky dopravné značenia, čím sa významne napomôže plynulosti premávky,“ dodal Mihálik.

Úplná uzávera od Senca po Zlaté piesky

NDS priblížila, že od piatkového večera, keď dopravné intenzity klesnú, sa diaľnica D1 kompletne uzatvorí od križovatky Senec po Zlaté piesky. Uzávera je nevyhnutná na vyznačovanie nových, do značnej miery už trvalých dopravných značení v okolí vyťaženej križovatky Bernolákovo. Zároveň sa uzávera využije na inštaláciu niekoľkotonového dopravného portálu, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné montovať počas živej či obmedzenej dopravy.

Uzávera by sa celkovo mala ukončiť v nedeľu v poobedných až vo večerných hodinách, v závislosti od počasia. Nasledujúci víkend je plánovaná uzávera D1 v opačnom smere, ktorá prebehne výlučne počas víkendu.

