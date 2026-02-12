Vodič kamióna zrejme nepoznal značky: Polícia neverila vlastným očiam, kolos sa zasekol na cyklotrase

Foto: Facebook - Senica info

Roland Brožkovič
TASR
Vodič nerešpektoval trojité dopravné značenie a vošiel na rozostavanú cyklotrasu.

Mestská polícia Senica vo štvrtok v ranných hodinách riešila situáciu, pri ktorej sa vodič z Bulharska s kamiónom dostal na cyklotrasu Senica – Dojč, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Po zistení, že nedokáže ďalej prejsť, sa pokúsil cúvať, pričom vozidlo čiastočne zišlo z trasy a zapadlo v podmáčanom teréne. TASR to uviedla hovorkyňa Senice Tatiana Moravcová.

Policajná hliadka na mieste zistila, že vodič sa riadil navigáciou, nerešpektoval dopravné značenie a vošiel na rozostavanú cyklotrasu. „Za porušenie zákazu vjazdu mu bola uložená bloková pokuta. Mestská polícia zároveň vykonala predbežnú kontrolu cyklotrasy. Vodič si v spolupráci so štátnou políciou zabezpečil odťahovú službu, ktorá mu pomáha cúvaním opustiť cyklotrasu,“ ozrejmila s tým, že polícia situáciu naďalej monitoruje a celý postup je dokumentovaný pre prípad ďalšieho konania.

Apelujú na vodičov

Vozidlo s nákladom má podľa senickej polície približne 21 ton. „Najväčšou výzvou je jeho bezpečné vyslobodenie späť na komunikáciu bez poškodenia cyklotrasy a bez vzniku ďalších škôd. Apelujeme na vodičov, aby sa nespoliehali výlučne na navigáciu a dôsledne rešpektovali dopravné značenie,“ uviedla na sociálnej sieti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Jeffrey Epstein
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac