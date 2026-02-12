Vodič kamióna zrejme nepoznal značky: Polícia neverila vlastným očiam, kolos sa zasekol na cyklotrase

Mestská polícia Senica vo štvrtok v ranných hodinách riešila situáciu, pri ktorej sa vodič z Bulharska s kamiónom dostal na cyklotrasu Senica – Dojč, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Po zistení, že nedokáže ďalej prejsť, sa pokúsil cúvať, pričom vozidlo čiastočne zišlo z trasy a zapadlo v podmáčanom teréne. TASR to uviedla hovorkyňa Senice Tatiana Moravcová.
Policajná hliadka na mieste zistila, že vodič sa riadil navigáciou, nerešpektoval dopravné značenie a vošiel na rozostavanú cyklotrasu. „Za porušenie zákazu vjazdu mu bola uložená bloková pokuta. Mestská polícia zároveň vykonala predbežnú kontrolu cyklotrasy. Vodič si v spolupráci so štátnou políciou zabezpečil odťahovú službu, ktorá mu pomáha cúvaním opustiť cyklotrasu,“ ozrejmila s tým, že polícia situáciu naďalej monitoruje a celý postup je dokumentovaný pre prípad ďalšieho konania.
Apelujú na vodičov
Vozidlo s nákladom má podľa senickej polície približne 21 ton. „Najväčšou výzvou je jeho bezpečné vyslobodenie späť na komunikáciu bez poškodenia cyklotrasy a bez vzniku ďalších škôd. Apelujeme na vodičov, aby sa nespoliehali výlučne na navigáciu a dôsledne rešpektovali dopravné značenie,“ uviedla na sociálnej sieti.
