Voda s citrónom v Lučenci za 24 eur: Slovákov pobúril bloček z miestneho podniku, podľa niektorých nemajú šomrať

Foto: Facebook (Sťažnosti Lučenčanov) / pxhere

Zuzana Veslíková
Niekedy nás výška účtu dokáže poriadne prekvapiť. Podľa všetkého je to aj tento prípad.

Aká je podľa vás adekvátna cena za čistú vodu v reštaurácii? Kým podľa niektorých by mala byť k objednávke zadarmo, ďalší jej spoplatnenie obhajujú. A koľko by ste boli ochotní dať za vodu s citrónom? Na internete sa objavila účtenka zo slovenského podniku a rozdelila ľudí na dva tábory.

Facebooková stránka Sťažnosti Lučenčanov zverejnila bloček, podľa ktorého niekto zaplatil za vodu s citrónom 24 eur. Konkrétne za 3 litre tohto osviežujúceho nápoja.

„Ja nezvyknem fotiť bločky, ale za 3 litre vody s citrónom 24 eur je asi trocha veľa. To len, aby ste vedeli,“ stojí v popise k fotografii.

Podľa niektorých je to veľa, ďalší si myslia, že v dnešnej dobe nič zvláštne

Ak si to rozrátame, zistíme, že deci vody s citrónom stojí v tomto podniku v Lučenci 80 centov. Príspevok získal na sociálnej sieti viac než 5-tisíc reakcií a v komentároch sa rozprúdila búrlivá diskusia. Ak by ste si mysleli, že ľudia túto cenovku jednoznačne odsúdili, nie je tomu tak.

„Ľudia, pre boha živého, čo tu riešite? Kde sa vlastne stala chyba? V ktorej kaviarni je citronáda lacnejšia?“ Opýtal sa komentujúci, ktorému sa 80 centov za deci tohto nápoja zdá byť adekvátnych. „Veď nech si dajú deci aj po 5 eur! Mali to na lístku a keď niečo objednávam, to znamená, že akceptujem ich ponuku! Ak nie, dvihnem sa a idem inam! Čo tu teraz nariekate?“ dodal niekto ďalší.

Mnohých však táto suma prekvapila, a nie pozitívne. „Tomuto už vravím chamtivosť!“ Udrela komentujúca z opačného tábora. „Za 1 deci citrónovej je 80 centov teda dosť veľa,“ doplnila iná.

No objavili sa aj odľahčené reakcie. Niekto podotkol, že si títo zákazníci mali dať radšej pivo a bolo by po probléme.

