Vôbec nevyzerá ako ona a prehnala to s botoxom. Fanúšikovia ostali v šoku zo Seleny Gomez, v novom klipe je na nepoznanie

Vzhľad spevákov, hercov či modeliek je tak často riešený, že nie div, že keď na sebe niečo zmenia, ľudia si to hneď všimnú a rozhodnú sa to okomentovať. Niekedy sa zhodnú, že za zhoršený vzhľad celebrity môže jednoducho náročné obdobie, inokedy sa však neboja použiť slovné spojenia ako „príliš veľa výplní“ alebo „prehnané estetické zákroky“. Z nich najnovšie obvinili aj 33-ročnú speváčku.
Minulý týždeň Selena Gomez vydala svoj prvý sólový singel po takmer dvoch rokoch. Ale to, čo malo byť oslavným momentom, bolo rýchlo zatienené záplavou negatívnych komentárov o jej vzhľade vo videoklipe. Upozornil na to portál Yahoo.
Je to svetlom alebo úpravami?
Pieseň In the Dark sa objavuje na soundtracku k 2. sérii seriálu Nobody Wants This s Kristen Bell a Adamom Brodym. Videoklip obsahuje detailné zábery Seleny s rôznymi účesmi a v štýlových outfitoch, ale namiesto toho, aby sa ľudia sústredili na hudbu, niektorí sa upriamili na jej tvár a špekulovali, že podstúpila kozmetický zákrok.
Niektoré z najviac virálnych príspevkov kritizujúcich jej vzhľad získali tisícky lajkov. Napríklad: „Prečo sa premieňa na starú Číňanku?“ Alebo: „Výplne sú mor. Prečo si to niektorí ľudia robia?“ Mnohí používatelia tvrdili, že Selena to prehnala s botoxom a výplňami – stojí však za zmienku, že niektoré z najviac zverejnených obrázkov vyzerajú byť upravené tak, aby Selenine črty tváre vyzerali ešte viac prehnané.
Speváčka predtým pripisovala zmeny svojho vzhľadu liekom na lupus, ktoré môžu spôsobiť opuchy a priberanie na váhe. Hoci sa k tejto najnovšej vlne komentárov nevyjadrila, jej kamarátka Paige Reed naznačila, že Selena mohla mať počas natáčania videa komplikácie, keď pod jej príspevkom na Instagrame napísala: „To, že si nemohla chodiť, a napriek tomu si natočila toto video, je šialené.“
Selenu si zastala aj speváčka Grimes. V reakcii na jeden obzvlášť krutý príspevok Grimes na platforme X reagovala: „Som na internete asi 48 hodín, a napriek malým výhodám to asi budem musieť opustiť. Pozrela som si toto video Seleny Gomez a okrem pár divných záberov, ktoré ľudia dokázali vystrihnúť a úplne skresliť jej vzhľad, vyzerá nesmierne krásne, je pravdepodobne jednou z najkrajších dievčat.“
V tomto nemiestnom príspevku niekto vysvetľoval, že zatiaľ čo v Kórei ženy podstupujú zákroky, vďaka ktorým vyzerajú skvelo, v Amerike majú milionárske celebrity 50-percentnú šancu, že po zákroku budú vyzerať ako príšery z relácie Akty X, pričom ako príklad uvádzal práve Selenu v jej novom videoklipe. Grimes na tieto slová reagovala s tým, že ide o šikanu a že nielen autor príspevku, ale každý, kto podporuje túto dehumanizáciu, by sa mal nad sebou zamyslieť.
