Hudobné duá, ktoré síce zneli dobre, no ich spolupráca skončila katastrofou: Určite ich poznáte tiež

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Niektoré sa rozišli pokojne, iné šli od seba viac drasticky.

Tvorivé partnerstvá môžu byť pre hudobníka nesmierne naplňujúce. Ak nájdete niekoho, kto vám vyhovuje a kto vás nielen melódiou, ale tiež ľudsky dopĺňa, môžete spolu vytvoriť diela, ktoré si budú pamätať celé generácie. To je prípad aj týchto hudobných dvojíc. Len málokto však vie, že hoci ich hudba znela skvele, v súkromí to medzi nimi na konci ružové veľmi nebolo. 

Niekedy išlo jednoducho o tvorivé rozdiely, ako v prípade dvojice Outkast, ktorá získala cenu Grammy a rozdelila sa, aby sa venovala odlišným hudobným štýlom. Inokedy zohrali úlohu citové záležitosti, ako v prípade rozvodu Sonnyho a Cher. Tieto dvojice už spolu nevystupujú a majú na to dobrý dôvod, informuje portál Biography.

Sonny & Cher

Keď sa Salvatore „Sonny“ Bono v roku 1962 stretol s mladou Cheryl Sarkisian, pracoval ako asistent hudobného producenta Phila Spectora. Ich spojenie bolo okamžité – romantické aj tvorivé. Spievali spolu vokály na viacerých Spectorových hitoch, vrátane piesne „Be My Baby“ od Darlene Love. Túžili však po vlastnej sláve, a tak začali vystupovať ako Caesar a Cleo. Skutočný úspech však prišiel až po zmene mena na Sonny & Cher.

Foto: Profimedia

V roku 1965 sa ich singel „I Got You Babe“ stal hitom číslo jeden a zachytil bezstarostného ducha svojej doby. So svojím bohémskym štýlom, hravou chémiou a prirodzeným šarmom sa Sonny & Cher stali popkultúrnymi ikonami. Objavili sa v najväčších televíznych reláciách, ako The Ed Sullivan Show či American Bandstand, a v jednom momente mali až päť piesní v rebríčku Billboard – bok po boku s The Beatles a Elvisom Presleym.

Ich pokus preraziť vo filme však zlyhal. Film Good Times z roku 1967 prepadol a iný plánovaný projekt, Speedway, nakoniec obsadili Nancy Sinatra a Elvis Presley. Novú slávu im však priniesla televízia. V roku 1971 spustili The Sonny & Cher Show. Za kulisami však rástlo napätie – Sonnyho snaha mať všetko pod kontrolou sa dostávala do konfliktu s túžbou Cher po nezávislosti.

Foto: Profimedia

V roku 1974 sa rozviedli a prestali spolupracovať aj pracovne. Obaja sa rozhodli skúsiť sólovú dráhu, no preraziť sa podarilo len Cher. Sonny sa vydal inou cestou – vstúpil do politiky a ako kongresman zastupoval 44. obvod Kalifornie až do svojej smrti pri lyžiarskej nehode v roku 1998.

Ike & Tina Turner

