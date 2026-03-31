Vo veľkej automobilke odborári ohlásili štrajkovú pohotovosť: Dôvodom sú nevyhovujúce finančné podmienky

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Lucia Mužlová
TASR
Odbory požadujú nárast miezd v tomto roku o 250 eur.

Zamestnanci automobilky Kia Slovakia vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Na základe hlasovania delegátov konferencie, ako najvyššieho rozhodovacieho orgánu, pristúpi príslušná základná organizácia Odborového zväzu (OZ) KOVO Kia Žilina k hlasovaniu zamestnancov o vstupe do štrajku. TASR o tom v utorok informoval predseda ZO Martin Čech.

Dôvodom tohto kroku je podľa jeho slov nespokojnosť značnej časti zamestnancov s doterajšími návrhmi zamestnávateľa v kolektívnom vyjednávaní. „Príslušná odborová organizácia je presvedčená, že aktuálny návrh zamestnávateľa predstavuje v kontexte transformácie priemyslu a sveta práce porážku pracujúcich ľudí v najbližších rokoch a paradoxne sa najhoršie prejavuje pre dlhoročných zamestnancov, ktorí tu nechali významný kus svojho života a v mnohých prípadoch aj zdravie,“ uviedol Čech.

Odborári sa so zamestnávateľom doteraz nedohodli na uzavretí kolektívnej zmluvy (KZ) a ZO koncom januára vyhlásila spor o uzavretie KZ. Odbory požadujú nárast miezd v tomto roku o 250 eur.

