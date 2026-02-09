Vlhová o ťažkom rozhodnutí: Urobila som ho sama, víťazstvo je už to, že môžem byť tu

Foto: TASR - Martin Baumann

Lucia Mužlová
TASR
Zimné olympijské hry 2026
Vlhová definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH 2026 v sobotu večer.

Vyše dva roky pauzy, dve operácie kolena, množstvo bolesti, odriekania, ale aj nádeje a očakávaní. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v utorok prvýkrát od pádu v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024 postaví na súťažné svahy a rovno na olympiáde. Tridsaťročná pretekárka absolvuje prvý štart v tímovej kombinácii a chce si ho najmä užiť. „Po tom všetkom, čo som zažila za dva roky, je pre mňa víťazstvo, že tu môžem sedieť,“ povedala v dejisku v Cortine d´Ampezzo.

Vlhová definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH 2026 v sobotu večer. V utorkovej tímovej súťaži si chce vyskúšať svahy Tofana, kde bude o osem dní neskôr štartovať aj v slalome. V ňom pred štyrmi rokmi získala zlato na ZOH 2022 v Pekingu, po dvojročnej súťažnej pauze si však nedáva výkonnostné ciele a nehovorí o obhajobe.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Správanie olympioničky pobúrilo ľudí: Podľa mnohých to preháňa, novinári podali sťažnosť
2.
Ťažký pád lyžiarky na olympiáde: Vonnová štartovala s roztrhnutým väzom v kolene. Neskončilo to dobre
3.
Tisícky ľudí protestovali proti zimným olympijským hrám: Tvrdia, že čas hier sa skončil
Zobraziť všetky články (13)
Foto: SITA – Mária Frisová

Koleno povolilo, môže štartovať

Tridsaťročná lyžiarka už v závere januára potvrdila, že po dvojročnej pauze pre zranenie kolena dostala od lekárov zelenú na plnú lyžiarsku záťaž. Vyjadrila túžbu súťažiť na ZOH v Taliansku, ale všetko záviselo od toho, či sa stihne pripraviť do štartu olympijských pretekov. „Úprimne, rozhodnutie sa rodilo ťažko. Ešte do nejakého konca decembra, začiatku januára to vyzeralo, že vôbec nepôjdem. Potom prišiel taký veľký skok, že koleno povolilo a začala som jazdiť. Až potom prišla myšlienka, že sa to možno podarí,“ povedala v pondelok novinárom na krátkej tlačovej konferencii v hoteli, kde je ubytovaná výprava slovenských alpských lyžiarok.

Vlhová počas celého obdobia neustále komunikovala s celým tímom, no prezradila, že konečné rozhodnutie urobila sama: „Bolo to ťažké a dôkladné rozhodnutie. Na konci dňa to bolo o mne. Oznámila som tímu, že idem do toho. Stála som si z tým a som šťastná, že som to urobila.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Správanie olympioničky pobúrilo ľudí: Podľa mnohých to preháňa, novinári podali sťažnosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac