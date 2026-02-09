Vlhová o ťažkom rozhodnutí: Urobila som ho sama, víťazstvo je už to, že môžem byť tu

Vyše dva roky pauzy, dve operácie kolena, množstvo bolesti, odriekania, ale aj nádeje a očakávaní. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v utorok prvýkrát od pádu v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024 postaví na súťažné svahy a rovno na olympiáde. Tridsaťročná pretekárka absolvuje prvý štart v tímovej kombinácii a chce si ho najmä užiť. „Po tom všetkom, čo som zažila za dva roky, je pre mňa víťazstvo, že tu môžem sedieť,“ povedala v dejisku v Cortine d´Ampezzo.
Vlhová definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH 2026 v sobotu večer. V utorkovej tímovej súťaži si chce vyskúšať svahy Tofana, kde bude o osem dní neskôr štartovať aj v slalome. V ňom pred štyrmi rokmi získala zlato na ZOH 2022 v Pekingu, po dvojročnej súťažnej pauze si však nedáva výkonnostné ciele a nehovorí o obhajobe.
Koleno povolilo, môže štartovať
Tridsaťročná lyžiarka už v závere januára potvrdila, že po dvojročnej pauze pre zranenie kolena dostala od lekárov zelenú na plnú lyžiarsku záťaž. Vyjadrila túžbu súťažiť na ZOH v Taliansku, ale všetko záviselo od toho, či sa stihne pripraviť do štartu olympijských pretekov. „Úprimne, rozhodnutie sa rodilo ťažko. Ešte do nejakého konca decembra, začiatku januára to vyzeralo, že vôbec nepôjdem. Potom prišiel taký veľký skok, že koleno povolilo a začala som jazdiť. Až potom prišla myšlienka, že sa to možno podarí,“ povedala v pondelok novinárom na krátkej tlačovej konferencii v hoteli, kde je ubytovaná výprava slovenských alpských lyžiarok.
Vlhová počas celého obdobia neustále komunikovala s celým tímom, no prezradila, že konečné rozhodnutie urobila sama: „Bolo to ťažké a dôkladné rozhodnutie. Na konci dňa to bolo o mne. Oznámila som tímu, že idem do toho. Stála som si z tým a som šťastná, že som to urobila.“
