Vládnu sviatočnej estetike. Spoznajte znamenia zverokruhu, ktoré sa považujú za kráľov vianočnej výzdoby

Trblietavé svetielka, postavičky Ježiška, medovníkové vankúše či strieborné alebo zlaté reťaze v každej miestnosti, kam sa pohnete. Ak by ste vstúpili do bytu niektorých ľudí, mali by ste pocit, akoby ste sa ocitli vo vianočnej rozprávke. Niektorí si totiž na dekoráciách veľmi potrpia.
Vianočná výzdoba je viac než len ozdoby a svetielka – je to odraz osobnosti. Zatiaľ čo nedávno hviezdy prezradili, na koho čaká láska ešte v tomto roku, tentokrát astrológia ukázala, že niektoré znamenia majú talent pre estetiku, kreativitu či detail, vďaka čomu ich domácnosti počas sviatkov vyzerajú ako z vianočného filmu. Zistite, ktoré z nich podľa Collective World patria medzi skutočných majstrov sviatočnej atmosféry.
Rak
Aj keď nemáte žiadne deti, chcete vytvoriť magickú zimnú krajinu zázrakov, aby sa každý, kto vstúpi do vášho domu, mohol opäť cítiť ako dieťa. Vaše obľúbené sviatočné dekorácie sú tie isté, aké ste mali ako dieťa – doslova.
Vianočný stromček je ozdobený rovnakými ozdobami, aké ste si vyrábali ako dieťa, od snehových vločiek z nanukových paličiek až po malých škriatkov zo šišiek. A výsledok? Vytvorili ste teplé a útulné miesto, na ktoré sa ľudia budú tešiť každý december.
