Vláda zabudla na veľkú skupinu ľudí: Za tankovanie platia výrazne viac, hoci žijú a platia dane na Slovensku

Na slovenských pumpách aktuálne platia rozdielne ceny pre slovenských a pre zahraničných vodičov. Týka sa to nafty a rozdiely sú naozaj veľké. Vláda tak reaguje na aktuálnu krízu a na to, aby k nám nechodili zahraniční vodiči s vidinou lacného tankovania. Toto pravidlo je síce podľa viacerých už na polemiku, no pre jednu skupinu ľudí nastáva veľký problém.
Značná skupina ľudí totiž žije na Slovensku, pracuje tu, platí dane, no auto majú registrované v zahraničí a platia preto vyššie ceny. Ide napríklad o Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou, no raz sa možno chcú vrátiť domov. Mnohí z nich tu navyše pracujú ako taxikári a vláda im tak pripravila obrovský škrt cez rozpočet.
Chce to predĺžiť
Nariadenie by malo platiť 30 dní, no je možné, že bude predĺžené. Pripustil to samotný Robert Fico. Na Slovensku pritom legálne pracuje približne 53-tisíc Ukrajincov, informujú TVNoviny.
„Nemôžem vylúčiť, že ak bude vojna pokračovať, my budeme možno navrhovať predĺženie tohto mimoriadneho opatrenia. Je to mimoriadne, je to extrémne, je to výnimočné opatrenie, ale musíme chrániť záujmy našich ľudí,“ priblížil premiér. Nebojí sa ani toho, že tak Slovensku uškodí. „Pokiaľ ide o to, aké kroky urobí Európska komisia (EK), to uvidíme, ale tá lehota 30 dní je veľmi krátka na to, aby sa dali urobiť nejaké významné právne kroky voči Slovensku,“ doplnil.
Rozhodnutie slovenskej vlády obmedziť predaj motorovej nafty a zároveň zaviesť vyššie ceny pre autá registrované mimo SR je v rozpore s právom Európskej únie, oznámila v utorok Európska komisia. „Vnímame, že Slovensko prijalo 30-dňové obmedzenie tankovania nafty a diferencované ceny pre domáce a zahraničné vozidlá, vrátane vyšších cien pre autá so zahraničnými značkami. Považujeme toto opatrenie za vysoko diskriminačné a v rozpore s právom EÚ,“ povedal hovorca Európskej komisie.
