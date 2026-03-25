Vláda zabudla na veľkú skupinu ľudí: Za tankovanie platia výrazne viac, hoci žijú a platia dane na Slovensku

Ilustračná foto: TASR - Pavol Zachar/TASR - Lukáš Grinaj

Roland Brožkovič
Značná skupina ľudí totiž žije na Slovensku, pracujú tu, platia dane, no auto majú registrované v zahraničí a platia preto vyššie ceny.

Na slovenských pumpách aktuálne platia rozdielne ceny pre slovenských a pre zahraničných vodičov. Týka sa to nafty a rozdiely sú naozaj veľké. Vláda tak reaguje na aktuálnu krízu a na to, aby k nám nechodili zahraniční vodiči s vidinou lacného tankovania. Toto pravidlo je síce podľa viacerých už na polemiku, no pre jednu skupinu ľudí nastáva veľký problém.

Značná skupina ľudí totiž žije na Slovensku, pracuje tu, platí dane, no auto majú registrované v zahraničí a platia preto vyššie ceny. Ide napríklad o Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou, no raz sa možno chcú vrátiť domov. Mnohí z nich tu navyše pracujú ako taxikári a vláda im tak pripravila obrovský škrt cez rozpočet.

Chce to predĺžiť

Nariadenie by malo platiť 30 dní, no je možné, že bude predĺžené. Pripustil to samotný Robert Fico. Na Slovensku pritom legálne pracuje približne 53-tisíc Ukrajincov, informujú TVNoviny.

„Nemôžem vylúčiť, že ak bude vojna pokračovať, my budeme možno navrhovať predĺženie tohto mimoriadneho opatrenia. Je to mimoriadne, je to extrémne, je to výnimočné opatrenie, ale musíme chrániť záujmy našich ľudí,“ priblížil premiér. Nebojí sa ani toho, že tak Slovensku uškodí. „Pokiaľ ide o to, aké kroky urobí Európska komisia (EK), to uvidíme, ale tá lehota 30 dní je veľmi krátka na to, aby sa dali urobiť nejaké významné právne kroky voči Slovensku,“ doplnil.

Rozhodnutie slovenskej vlády obmedziť predaj motorovej nafty a zároveň zaviesť vyššie ceny pre autá registrované mimo SR je v rozpore s právom Európskej únie, oznámila v utorok Európska komisia. „Vnímame, že Slovensko prijalo 30-dňové obmedzenie tankovania nafty a diferencované ceny pre domáce a zahraničné vozidlá, vrátane vyšších cien pre autá so zahraničnými značkami. Považujeme toto opatrenie za vysoko diskriminačné a v rozpore s právom EÚ,“ povedal hovorca Európskej komisie.

Zmena príde z hodiny na hodinu: Teplé dni končia, prichádza výrazné ochladenie. Hlásia aj sneženie

Odporúčané články
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
S Veľkou nocou začal aj nelegálny predaj koláčov: Z ľudí, ktorí si privyrábajú pečením, robia zločincov
S Veľkou nocou začal aj nelegálny predaj koláčov: Z ľudí, ktorí si privyrábajú pečením, robia zločincov
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti

