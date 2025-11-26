Vláda v problémoch: Žilinka poslal list Rašimu, nepáči sa mu zrušenie ÚOO. Ferenčák odmieta hlasovať s koalíciou

Do problémov v koalícii sa zapojil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka doručil predsedovi Národnej rady (NR) SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) list s výhradami k návrhu transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na iný úrad.

Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že neboli splnené zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie. Zároveň podľa neho navrhovateľ – ministerstvo vnútra – zvolil neštandardný spôsob kreovania nového úradu, zúžil ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti bez zreteľa na právo Európskej únie a nerešpektoval princípy právneho štátu.

„V prvom rade som zopakoval, že neboli splnené zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona,“ zdôrazňuje Žilinka. Navrhovateľ zákona podľa neho zároveň zvolil neštandardný spôsob kreovania nového úradu, pričom pripomína, že v právnom štáte by dôvodom zrušenia existujúceho štátneho orgánu nemalo byť rozšírenie jeho kompetencií či reakcia na poznatky aplikačnej praxe.

Poukazuje tiež no to, že ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti je zúžená bez zreteľa na právo Európskej únie. Okrem toho nie sú rešpektované princípy právneho štátu. „Najmä princíp právnej istoty, ktorého súčasťou je aj zákaz retroaktivity právnych noriem a princíp legitímneho očakávania,“ podotýka Žilinka.

Nový úrad v skrátenom konaní

Vláda uplynulú sobotu schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší Úrad na ochranu oznamovateľ (ÚOO), rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti SR.

Ministerstvo vnútra SR argumentuje tým, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa, rovnako má zmena zvýšiť efektivitu inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá je v súčasnosti rozdelená medzi viaceré štátne orgány.

Parlament o návrhu rokuje v tzv. zrýchlenom režime.

Koalícia stráca hlasy

Za návrh nebude hlasovať ani poslanec Ján Ferenčák. Argumentuje tým, že takýto krok nebol súčasťou programového vyhlásenia vlády, a preto nevidí dôvod ani na skrátené legislatívne konanie.

Ďalší rozkol v parlamente sa objavuje aj pri vládnom návrhu týkajúcom sa envirofondu, ktorý predkladá nominant SNS a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Keďže nejde o zákon zahrnutý do vládneho programu, Ferenčák ho odmieta podporiť. Rovnaký postoj zaujali aj všetci traja Huliakovi poslanci a nezaradený Miroslav Radačovský.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ferenčák môže zamiešať karty: Nebude sa zúčastňovať na hlasovaniach, o odvolaní sa dozvedel z médií.…

