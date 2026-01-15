Vláda spúšťa obrovskú spoluprácu s ChatGPT: Nakúpi desaťtisíce licencií, využije ich množstvo Slovákov

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák/Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Licencie majú byť bezplatne dostupné pre vysokoškolských pedagógov aj študentov.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR nakúpilo pre budúcich učiteľov 20 000 licencií vzdelávacej verzie ChatGPT-Edu za zhruba 1,57 milióna eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Rezort tým podľa neho vstupuje do strategickej spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou OpenAI.

„Hovoríme o mimoriadnom úspechu, keď vstupujeme do strategickej spolupráce s globálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie. Naším cieľom je, aby sa budúci učitelia stretli s umelou inteligenciou a aby sa naučili využívať túto technológiu pre ich budúcu prácu,“ uviedol Drucker. Zdôraznil, že nejde o izolovaný projekt, ale o dlhodobú spoluprácu.

Vysvetlil, že licencie majú byť bezplatne dostupné pre vysokoškolských pedagógov aj študentov pripravujúcich sa na učiteľské povolanie. „Nejde iba o technológiu, ale aj o reálne zručnosti. To, čo potrebujeme, je viesť deti a žiakov ku kritickému a etickému využívaniu digitálnych nástrojov. Potrebujeme však, aby naši budúci učitelia získavali reálne skúsenosti s týmito nástrojmi,“ podotkol minister.

Výrazná zľava

Rezort podľa Druckera dosiahol pri nákupe licencií výraznú zľavu, pričom jedna licencia má stáť 4,76 eura mesačne. Vzdelávacia verzia nástroja podľa jeho slov kladie dôraz na ochranu osobných údajov a bezpečnosť. Minister zároveň priblížil, že dáta z tohto prostredia nemajú byť využívané na trénovanie modelov umelej inteligencie.

Foto: unsplash

Drucker dodal, že licencie sú zakúpené na jeden rok a rezort chce v ich financovaní pokračovať aj v ďalšom období podľa možností štátneho rozpočtu. Zároveň avizoval, že za rovnakých podmienok sa budú môcť ku kontraktu pripojiť aj ďalšie vysoké školy a postupne aj regionálne školstvo. „Priorita sú dnes fakulty pripravujúce učiteľov, ale je to otvorené pre všetkých,“ povedal.

Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera avizoval, že od 1. septembra 2026 majú vzniknúť kompetenčné centrá umelej inteligencie pre vysoké školy na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach. Ako uviedol, z európskych prostriedkov má byť na ich fungovanie vyčlenených 12 miliónov eur.

Rezort zároveň pripravuje aj eurofondovú výzvu v hodnote 20 miliónov eur na tvorbu nových inovatívnych študijných programov v oblasti kritických technológií vrátane umelej inteligencie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac