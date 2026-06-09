Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od júla zvyšuje: Hore ide o 98 eur, nezíska ju ale každý

Sociálna poisťovňa a peniaze

Foto: TASR - Radovan Stoklasa/Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky nemení.

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla počas prvých troch mesiacov zvýši na 1651,10 eura mesačne, čo je o takmer 98 eur viac ako aktuálnych 1553,30 eura. Týka sa to tých, ktorí sa po 1. júli 2026 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 3240 eur mesačne. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky nemení, informovala v utorok Sociálna poisťovňa (SP).

Maximálna dávka sa vypláca pri 31-dňovom mesiaci, pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1597,90 eura. Prvý až tretí mesiac podporného obdobia je výška dávky v nezamestnanosti 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). Štvrtý mesiac je to 40 % DVZ, piaty mesiac 30 % DVZ a šiesty mesiac podporného obdobia 20 % DVZ. Maximálny DVZ od 1. júla 2026 je 106,5206 eura. Dávku je možné poberať najviac šesť mesiacov.

20 eur
Ilustračná foto: Unsplash

Kto má nárok na dávku?

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení podmienok zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/dohodári s pravidelným mesačným príjmom. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení. Sociálna poisťovňa spresnila, že na posúdenie nároku na dávku nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený a ani to, či išlo o pracovný pomer na dobu určitú, resp. na neurčitý čas.

Súčasne sa od júla zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia, a to oproti súčasnosti o 288 eur na 4860 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu. Dávka sa vypláca jednorazovo.

Sociálna poisťovňa vyplatila v období od januára do apríla tohto roka viac ako 190 412 dávok v nezamestnanosti, priemerne mesačne ich bolo 47 603. Priemerná výška dávky predstavovala 691,39 eura. V januári až apríli 2026 poisťovňa zaslala spolu 295 dávok garančného poistenia v priemernej výške 3285,50 eura.

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