Vláda schválila obmedzenia pre tankovanie nafty: Pozrite sa, čo sa zmení. Niektoré čerpačky budú zatvorené

Petra Sušaninová
SITA
Pripravte sa na dočasné zmeny.

Vláda SR na stredajšom mimoriadnom rokovaní schválila opatrenia v súvislosti s vyhláseným stavom ropnej núdze. Na základe prijatého nariadenia sa po dobu 30 dní obmedzuje predaj motorovej nafty na čerpacích staniciach len do palivovej nádrže vozidla a do jednej prenosnej nádoby s objemom najviac 10 litrov.

Samoobslužné čerpacie stanice bez obsluhy a stanice, ktoré toto opatrenie nedokážu dodržiavať, budú zatvorené. Maximálny finančný limit na tankovanie jedného vozidla sa stanovuje na 400 eur. Nariadenie ďalej dočasne obmedzuje vývoz motorovej nafty z územia SR na územie iného štátu po dobu 30 dní.

Ďalej sa určuje osobitná cena motorovej nafty pre všetky kategórie motorových vozidiel registrované mimo územia SR. Dočasné obmedzenia sa nevzťahujú na špeciálne vozidlá určená v nariadení. Na základe návrhu Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) vláda schválila vyhlásenie stavu ropnej núdze s účinnosťou od 19. februára.

Vláda zároveň na základe návrhu SŠHR SR súhlasila s uvoľnením núdzových zásob ropy v objeme 250-tisíc ton, a to s cieľom zabezpečiť kontinuitu zásobovania slovenského trhu a zmierniť dopady narušenia dodávok ropy na slovenský trh. Na rokovaní vlády v utorok 17. marca boli prezentované aktuálne informácie o vývoji situácie na trhu s ropnými výrobkami, z ktorých vyplynulo, že na území SR dochádza k lokálnym výpadkom niektorých kategórií pohonných hmôt.

Cieľom je stabilizácia trhu

„Tieto výpadky predstavujú riziko pre stabilitu zásobovania vnútroštátneho trhu a môžu mať negatívny vplyv na hospodárstvo a zabezpečenie základných potrieb obyvateľstva SR,“ konštatuje sa v predkladanom materiáli. SŠHR SR operatívne vyhodnotila vzniknutú situáciu a identifikovala tri najvhodnejšie opatrenia, ktorých cieľom je v čo najkratšom čase eliminovať negatívny vývoj na trhu s vybranými kategóriami ropných výrobkov.

Návrhy týchto opatrení boli operatívne predložené 18. marca členom Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO. SŠHR SR zároveň iniciovala operatívne hlasovanie členov Komisie NESO.

„Na základe výsledkov hlasovania Komisie NESO možno konštatovať, že členovia Komisie NESO sa s predloženými návrhmi opatrení takmer jednohlasne stotožnili,“ konštatuje vláda. Cieľom predkladaného materiálu je prijatie nariadenia vlády, ktorým sa príjmu opatrenia smerujúce k stabilizácii trhu s ropnými výrobkami, zabezpečeniu plynulého zásobovania a ochrane vnútorného trhu SR počas trvania stavu ropnej núdze.

Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj.…

Odporúčané články
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
