Vláda pripravuje veľké zmeny vo vzdelávaní: Predprimárne má byť povinné pre všetky štvorročné deti

Predprimárne vzdelávanie má byť od septembra 2027 povinné pre všetky štvorročné deti. O rok na to má byť povinné aj pre trojročné deti. Zároveň by mal rodič možnosť rozhodnúť sa pre formu domáceho vzdelávania dieťaťa, ak by mal požadované vzdelanie.
Podmienky plnenia vzdelávania by však boli miernejšie ako pri päťročných deťoch. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorý v piatok schválila vláda.
Rozhodnutie rodičov medzi škôlkou a domácim vzdelávaním
„Návrhom sa rešpektuje právo zákonných zástupcov rozhodnúť, či ich štvorročné alebo trojročné dieťa bude povinné predprimárne vzdelávanie prednostne plniť formou individuálneho vzdelávania alebo využijú možnosť, aby ho plnilo formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej tri hodiny denne,“ uviedol rezort v materiáli.
V rámci navrhovaného modelu domáceho vzdelávania by nebolo povinnosťou dieťa prihlásiť do materskej školy, ale len oznámiť domáce vzdelávanie príslušnej obci. Vyžadovalo by sa, aby zákonný zástupca mal rovnaký stupeň vzdelania ako pri bežnom individuálnom vzdelávaní dieťaťa. Zároveň by sa po dovŕšení štvrtého roku veku posudzovala dosiahnutá úroveň vzdelania. Toto posúdenie by vykonávala materská škola určená príslušnou obcou.
Povinnosť zápisu pri nedostatočnom pokroku
Ak by sa preukázalo, že dieťa nemá rozvinuté vedomosti, zručnosti a kompetencie v súlade s obsahom vzdelávania vydanom a zverejnenom ministerstvom školstva, zákonný zástupca by bol povinný podať prihlášku na vzdelávanie dieťaťa v materskej škole do 15 dní odo dňa posúdenia. Posledný rok povinného predprimárneho vzdelávania by však bola, tak ako doposiaľ, povinnosť dieťa prihlásiť do materskej školy.
Povinné predprimárne vzdelávanie trojročných detí by bolo v rozsahu minimálne tri hodiny denne, v prípade detí so zdravotným znevýhodnením aj menej. Rezort zároveň navrhuje zvýšiť týždenný počet hodín poskytovaných dieťaťu v individuálnom vzdelávaní zo zdravotných dôvodov. Aj podmienky individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti rodičov majú byť pre trojročné a štvorročné deti nastavené miernejšie ako pre päťročné deti.
Vzhľadom na disponibilné kapacity a budovanie nových kapacít rezort navrhuje postupný nábeh od 1. septembra 2027 pre štvorročné deti a od 1. septembra 2028 pre trojročné deti. Zmena sa vzťahuje na všetky deti s trvalým pobytom na území SR.
Slovné hodnotenie aj pre druhý stupeň
Učitelia by mali mať možnosť hodnotiť slovne aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Túto formu by mohli využiť aj pri hodnotení správania. Niektoré vyučovacie predmety, ako aj žiaci stredných škôl by však stále boli hodnotení klasifikáciou či kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorú v piatok schválila vláda.
Okrem toho má prijatím novely vzniknúť jednotná platforma ministerstva školstva, prostredníctvom ktorej by sa podávali prihlášky na vzdelávanie v materskej a základnej škole. Išlo by o obdobný systém, ako je v súčasnosti pri stredných školách. Rezort zároveň navrhuje možnosť prioritizácie materských škôl uvedených na prihláške, pri ktorých algoritmus na centrálnej platforme podľa českého modelu zjednoduší riaditeľom rozhodovanie o prijatí.
Nové poradie prijímania žiakov
Upraviť sa má aj poradie, v akom by bol riaditeľ povinný prijímať žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky až do naplnenia maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Riaditeľ by bol povinný prednostne prijať žiakov s trvalým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode.
Následne žiakov umiestnených na základe rozhodnutia súdu v zariadení, ktorého sídlo sa nachádza v príslušnom verejnom školskom obvode, a napokon žiakov s obvyklým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode.
Odstránenie nejasností v praxi
„Doterajšia právna úprava síce ukladala povinnosť prijímať deti z obvodu, no neurčovala poradie prijímania v prípade obmedzených kapacitných možností. V praxi to viedlo k nejednotnému výkladu a v niektorých prípadoch aj k znevýhodňovaniu detí, ktoré mali na prijatie prednostný nárok,“ skonštatoval rezort.
Aj pri stredných školách má byť zavedená možnosť prioritizácie škôl, respektíve odborov vzdelávania, rovnako ako sa navrhuje pri materských a základných školách. Účinnosť novely ministerstvo navrhuje na 1. január 2026.
Nahlásiť chybu v článku