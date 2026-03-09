Virálna sieť zatvorila ďalšie prevádzky, z desiatok predajní už fungujú iba dve. Známa firma čelí konkurzu

Ešte v januári sme vás informovali o tom, že virálna značka Maťove akcie výrazne zredukovala svoju maloobchodnú sieť, pričom firma Marvyl Trade, ktorá kedysi prevádzkovala aj rovnomenný e-shop, má na krku exekúcie. V súčasnosti nastal v situácii posun a eseročka čelí konkurzu.
O vyhlásenie konkurzu požiadala česká firma PepisCR – dodávateľ amerických, ázijských či európskych sladkostí. Upozornil na to portál Index.
Pokuty či exekúcie
Ešte na prelome rokov 2023 a 2024 prežívala značka Maťove akcie takpovediac zlaté obdobie. Biznisu sa darilo, naprieč krajinou mala otvorených viac ako 40 predajní a majiteľ Martin Vyletel sa netajil ambicióznymi plánmi. Tržby v najlepších časoch presahovali 2,6 milióna eur, no následne predvlani klesli na 1,1 milióna eur. To v praxi neznamenalo stratu, no pri subjekte sa objavili záväzky voči štátu a v záznamoch tiež figurujú rôzne pokuty v tisícoch eur od veterinárnej a potravinovej správy.
Index v januári navyše uviedol, že voči Marvyl Trade evidujú podlžnosti aj niektorí dodávatelia. Vedené mali byť až štyri exekučné konania, medzi ktorými je napríklad česká spoločnosť Hot-Chip, ktorá má v ponuke najpálivejšie papričky na svete. Ďalšia firma v tomto zozname je spomínaná PepisCR.
Exekúcie priznal aj samotný Vyletel, podľa ktorého má firma svoje záväzky identifikované a rieši ich. Zároveň dodal, že nemajú vplyv na súčasné fungovanie e-shopu. Dlhy voči štátu podľa neho vznikli v období, keď značka čelila výpadku príjmov spôsobenému neuhradenými faktúrami.
Od februára vo firme Marvyl Trade prebieha konkurzné konanie, ktorého iniciátorom bola PepisCR. Pred samotným konkurzom ju môže zachrániť iba to, ak preukáže, že je schopná prežiť a vyrovnať sa so vzniknutými záväzkami.
E-shop a dve predajne
Podľa dostupných údajov aktuálne eseročka Marvyl Trade dlhuje cez 11-tisíc Finančnej správe SR, ďalších približne 12-tisíc eur evidujú poisťovne. V podobných sumách sa pohybujú aj pohľadávky štátu.
V tomto prípade je dôležité povedať, že problémy uvedenej firmy nemajú vplyv na súčasné podnikanie pod značkou Maťove akcie. Tá je v súčasnosti prevádzkovaná firmou Hashira s. r. o. „Zmena prevádzkovateľa bola reakciou na finančné problémy, ktoré vznikli v predchádzajúcom období v dôsledku neuhradených platieb zo strany obchodných partnerov,“ priblížil v januári pre Index Vyletel.
V čase najväčšieho rozmachu bolo logo značky Maťove akcie na 46 slovenských predajniach, ktoré boli prítomné v rôznych kútoch krajiny vrátane známych nákupných centier. Ešte v januári mal podnikateľ podľa webu otvorených šesť prevádzok, dnes je toto číslo opäť menšie. Populárne zahraničné produkty si dnes zákazníci vedia kúpiť prostredníctvom kamennej predajne iba v Trenčíne a v Košiciach.
Naopak, mierne sa rozšírila sieť predajných automatov, ktorých by podľa stránky malo byť 15, respektíve 16. Štandardne funguje aj internetový obchod.
