Zo slovenských nákupných centier postupne zmizli virálne predajne. Biznis známeho podnikateľa čelí skúške

Ilustračná fotografia: Facebook (Galéria Martin)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Po raketovom vzlete a veľkých plánoch sa podnikanie virálnej značky zmenilo. Pôvodná firma má záväzky voči štátu a čelí aj exekúciám.

Ešte na prelome rokov 2023 a 2024 prežívala značka Maťove akcie takpovediac zlaté obdobie. Biznisu sa darilo, naprieč krajinou mala otvorených viac ako 40 predajní a majiteľ Martin Vyletel sa netajil ambicióznymi plánmi. Dnes je situácia odlišná a z pôvodnej siete kamenných pobočiek už ostal iba zlomok.

Navyše, z pôvodnej ponuky zmizlo viacero populárnych produktov a firma, ktorá ešte donedávna značku prevádzkovala, musí riešiť záväzky voči štátu a exekúcie. Na prípad upozornil portál Index.

Problémy v podnikaní

Prevádzkovateľom e-shopu či predajní Maťove akcie bola spoločnosť Marvyl Trade, ktorá v roku 2023 vykázala rekordné tržby na úrovni 2,6 milióna eur. Zisk bol v danom období niekde okolo 24-tisíc eur. O rok neskôr však už firma zaznamenala výrazný pokles tržieb, čo síce neznamenalo stratu, no pri subjekte sa objavili rôzne záväzky voči štátu a v záznamoch tiež figurujú rôzne pokuty v tisícoch eur od veterinárnej a potravinovej správy.

Okrem toho Index dodáva, že voči Marvyl Trade evidujú podlžnosti aj niektorí dodávatelia. Vedené majú byť až štyri exekučné konania, medzi ktorými je napríklad česká spoločnosť Hot-Chip, ktorá má v ponuke najpálivejšie papričky na svete. Ďalšia firma v tomto zozname – PepisCR – sa zameriava na dovoz amerických, ázijských či európskych sladkostí a chuťoviek.

Exekúcie priznal aj samotný Vyletel, podľa ktorého má firma svoje záväzky identifikované a rieši ich. Zároveň dodal, že nemajú vplyv na súčasné fungovanie e-shopu. Dlhy voči štátu podľa neho vznikli v období, keď značka čelila výpadku príjmov spôsobenému neuhradenými faktúrami.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Vyletel (@matoveakcie)

Neuhradené platby zo strany obchodných partnerov mali výrazný vplyv na finančnú stabilitu spoločnosti, preto sme sa rozhodli oddeliť ďalšie fungovanie e-shopu od tejto situácie a nastaviť ho na zdravších základoch,“ uviedol Martin Vyletel pre Index. Narážal tým na fakt, že e-shop už zastrešuje iná firma, konkrétne Hashira s. r. o. O jej fungovaní zatiaľ veľa verejne dostupných informácií nemáme, no svieti pri nej daňový dlh 2 181 eur.

Už iba zopár predajní

V čase najväčšieho rozmachu bolo logo značky Maťove akcie na 46 slovenských predajniach, ktoré boli prítomné v rôznych kútoch krajiny vrátane známych nákupných centier. Podľa oficiálneho webu však dnes virálny podnikateľ prevádzkuje iba šesť pobočiek – v Šali, Trenčíne, Žiline, Želiezovciach, Košiciach a Prešove. K dispozícii sú tiež predajné automaty, tie má Vyletel na štrnástich miestach.

Veľká časť predajnej siete je teda minulosťou a dôvodom sú zrejme finančné problémy vyplývajúce z komplikovaných vzťahov s obchodnými partnermi. Zároveň, súčasný trend v slovenskom maloobchode špecializovaným predajniam nepraje, kúpyschopnosť tuzemských zákazníkov sa znižuje a tým sa mení aj rozloženie toho, kde svoje peniaze míňajú.

