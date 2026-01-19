Zo slovenských nákupných centier postupne zmizli virálne predajne. Biznis známeho podnikateľa čelí skúške

Ešte na prelome rokov 2023 a 2024 prežívala značka Maťove akcie takpovediac zlaté obdobie. Biznisu sa darilo, naprieč krajinou mala otvorených viac ako 40 predajní a majiteľ Martin Vyletel sa netajil ambicióznymi plánmi. Dnes je situácia odlišná a z pôvodnej siete kamenných pobočiek už ostal iba zlomok.
Navyše, z pôvodnej ponuky zmizlo viacero populárnych produktov a firma, ktorá ešte donedávna značku prevádzkovala, musí riešiť záväzky voči štátu a exekúcie. Na prípad upozornil portál Index.
Problémy v podnikaní
Prevádzkovateľom e-shopu či predajní Maťove akcie bola spoločnosť Marvyl Trade, ktorá v roku 2023 vykázala rekordné tržby na úrovni 2,6 milióna eur. Zisk bol v danom období niekde okolo 24-tisíc eur. O rok neskôr však už firma zaznamenala výrazný pokles tržieb, čo síce neznamenalo stratu, no pri subjekte sa objavili rôzne záväzky voči štátu a v záznamoch tiež figurujú rôzne pokuty v tisícoch eur od veterinárnej a potravinovej správy.
Okrem toho Index dodáva, že voči Marvyl Trade evidujú podlžnosti aj niektorí dodávatelia. Vedené majú byť až štyri exekučné konania, medzi ktorými je napríklad česká spoločnosť Hot-Chip, ktorá má v ponuke najpálivejšie papričky na svete. Ďalšia firma v tomto zozname – PepisCR – sa zameriava na dovoz amerických, ázijských či európskych sladkostí a chuťoviek.
Exekúcie priznal aj samotný Vyletel, podľa ktorého má firma svoje záväzky identifikované a rieši ich. Zároveň dodal, že nemajú vplyv na súčasné fungovanie e-shopu. Dlhy voči štátu podľa neho vznikli v období, keď značka čelila výpadku príjmov spôsobenému neuhradenými faktúrami.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Neuhradené platby zo strany obchodných partnerov mali výrazný vplyv na finančnú stabilitu spoločnosti, preto sme sa rozhodli oddeliť ďalšie fungovanie e-shopu od tejto situácie a nastaviť ho na zdravších základoch,“ uviedol Martin Vyletel pre Index. Narážal tým na fakt, že e-shop už zastrešuje iná firma, konkrétne Hashira s. r. o. O jej fungovaní zatiaľ veľa verejne dostupných informácií nemáme, no svieti pri nej daňový dlh 2 181 eur.
Už iba zopár predajní
V čase najväčšieho rozmachu bolo logo značky Maťove akcie na 46 slovenských predajniach, ktoré boli prítomné v rôznych kútoch krajiny vrátane známych nákupných centier. Podľa oficiálneho webu však dnes virálny podnikateľ prevádzkuje iba šesť pobočiek – v Šali, Trenčíne, Žiline, Želiezovciach, Košiciach a Prešove. K dispozícii sú tiež predajné automaty, tie má Vyletel na štrnástich miestach.
Veľká časť predajnej siete je teda minulosťou a dôvodom sú zrejme finančné problémy vyplývajúce z komplikovaných vzťahov s obchodnými partnermi. Zároveň, súčasný trend v slovenskom maloobchode špecializovaným predajniam nepraje, kúpyschopnosť tuzemských zákazníkov sa znižuje a tým sa mení aj rozloženie toho, kde svoje peniaze míňajú.
Nahlásiť chybu v článku