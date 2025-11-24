Viki Ráková prekvapila radikálnou zmenou. Krátky strih z nej spravil úplne novú ženu

Herečka prekvapila sviežou zmenou účesu, ktorá u fanúšikov vyvolala okamžitý ohlas. Kratší strih jej podľa mnohých dodal energiu, šmrnc a nesmierne ju omladil.
Na Instagrame zverejnila snímku, pri ktorej priznala, že z pôvodného plánu len trochu skrátiť končeky nakoniec vznikla výraznejšia zmena. Ľudia jej novú vizáž v komentároch okamžite pochválili.
Premena, ktorá mala byť nenápadná
Viki s úsmevom priblížila, že kaderníčke zadala iba nenápadnú úpravu. „Keď zájdem za mojou kaderníčkou, aby mi spravila taký ten „zdravotný strih“… A prídem domov s krátkymi vlasmi,“ napísala k fotke, na ktorej sa ukázala v novom sviežom účese, tentoraz v podobe krátkeho boba. Fanúšikovia túto spontánnu zmenu privítali s nadšením, čo sa ukázalo v komentároch.
Sledujúci nešetrili komplimentmi a jej nový účes označovali za vydarený. Slávka Halčáková jej zanechala milý odkaz: „Ale svedčí ti toooo.“ Krátko po nej sa pridali aj ďalší, ktorí jej účes len chválili. V komentároch sa objavili pochvaly ako „Výborne sa na teba pozerá,“ či „Vyzeráš supeeeeer.“
Nechýbali ani jednoduché, no veľmi milé reakcie typu: „Je to naozaj pekné, veľmi ti to pristane,“ „Ildikó, super,“ či „Krásny, sexi účes, Viktória.“ Reakcie pod príspevkom jasne ukazujú, že zmena účesu bola krok, ktorý padol na úrodnú pôdu. Viki Ráková má v rukách kaderníčky skutočnú istotu, pretože výsledok jej jednoducho pristane.
