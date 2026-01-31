Víkendy rozhodujú o vašom vzťahu: Týchto 5 návykov majú šťastné páry, jeden z nich vás poriadne prekvapí

Spokojné vzťahy si vyžadujú čas a pozornosť. Víkendy pritom ponúkajú ideálny priestor na oddych, blízkosť a znovuobjavenie toho, čo partnerov spája.
Ako uvádza magazín New York Post, vzťahová terapeutka a moderátorka podcastu Mentally Stronger Amy Morin upozorňuje, že práve víkendy sú kľúčové pre dlhodobú spokojnosť vo vzťahu. Vo svojom hosťovskom článku pre CNBC zhrnula päť návykov, ktoré podľa nej praktizujú stabilné a šťastné páry, a niektoré z nich idú proti zaužívaným predstavám.
Rovnováha medzi nezávislosťou a blízkosťou
Prekvapivo, na vrchole zoznamu nie je spoločný program, ale čas strávený oddelene. Podľa Morin je práve schopnosť dopriať si priestor základom zdravej dôvery vo vzťahu – možnosť venovať sa vlastným záujmom posilňuje vzájomný rešpekt aj pocit istoty.
V praxi to môže byť úplne jednoduché. Jeden z partnerov si vyrazí na kávu s priateľom, kým druhý si ide zabehať. Víkendy však ponúkajú aj priestor na vedomé zbližovanie sa, napríklad prostredníctvom drobných, no pravidelných spoločných rituálov.
„Zakaždým, keď sa toho zúčastníte, pripomínate si navzájom: ‚Môžeme sa na to spoľahnúť. Môžeme sa spoľahnúť jeden na druhého.‘ Dôvera sa buduje tým, že opakovane ukazujete, že vzťah je prioritou,“ vysvetľuje Morin a dodáva, že aj úplne nenápadné, no pravidelné spoločné momenty pomáhajú vytvárať pocit stability a istoty vo vzťahu.
Nahlásiť chybu v článku