Vietor vyrazil okná, lámal stromy a ničil budovy: Jamajka zažíva apokalypsu, búrka storočia bola šialená

Červený kríž v utorok ráno upozornil, že prírodnou katastrofou by na Jamajke „mohlo byť postihnutých najmenej 1,5 milióna ľudí“.

Jamajku v utorok podvečer (SEČ) plnou silou zasiahol hurikán Melissa sprevádzaný silným vetrom a prívalovými dažďami. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najsilnejších zaznamenaných hurikánov a vôbec najsilnejší, aký kedy postihol túto ostrovnú krajinu v Karibiku, kde hrozia katastrofálne povodne, píše TASR.

Vietor miestami dosahuje rýchlosť neuveriteľných takmer 300 km/h a strháva strechy z budov, vrátane nemocníc, píše BBC. Montované domy na Jamajke jednoducho nie sú stavané na takýto vietor  a nemajú šancu vydržať. Úrady však na ostrove zatiaľ nezaznamenali žiadne úmrtie spôsobené priamo hurikánom, čo sa dá považovať za malý zázrak. Miestni sa obávajú aj krokodílov, ktorých by mohla búrka vyplaviť z ich prirodzeného prostredia.

Obrovské škody

Na Jamajke je aktuálne hlboká noc a skutočné škody, ktoré budú zrejme obrovské, tak obyvatelia uvidia až po východe slnka. Státisíce ľudí pritom zostali bez elektriny či mobilného signálu. Pomoc pre Jamajku už ohlásil aj americký prezident Donald Trump, ktorý to oznámil na palube Air Force One počas letu z Japonska.

„Je to katastrofálna situácia. Pre Jamajku ide určite o búrku storočia,“ povedala Anne-Claire Fontan zo Svetovej meteorologickej organizácie, píše Reuters. Hurikán už ale medzičasom oslabuje a momentálne mieri na juhovýchodnú Kubu, kde by už ale mal byť o niečo slabší. Následne pôjde cez Bahamy a Bermudy. Prezident Kuby Miguel Díaz-Canel Bermúdez svojim občanom odkázal, aby boli odvážni.

Hurikán má už na svojom konte najmenej sedem úmrtí: tri na Jamajke ešte pred svojím príchodom, tri na Haiti a jedno v Dominikánskej republike. Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) uviedlo, že na Jamajke možno očakávať ničivé záplavy, zosuvy pôdy a silný vietor, ktoré spôsobia značné škody na infraštruktúre, výpadky elektriny a komunikácii. NHC zároveň varovalo obyvateľov pobrežia, že počas dňa by sa mohli vyskytnúť nebezpečné vlny.

Foto: SITA/AP

Aj jamajský premiér Andrew Holness varoval pred rizikom veľkých škôd najmä na západe krajiny. „Nemyslím si, že by (náporu vetra a povodniam) odolal jediný objekt infraštruktúry v tomto regióne,“ povedal v rozhovore pre televíziu CNN a vyzval obyvateľov, aby sa z najviac ohrozených oblastí evakuovali. Úrady uzavreli prístavy i medzinárodné letisko.

NHC odporučilo obozretnosť aj na Haiti a v Dominikánskej republike, kde sa do polovice tohto týždňa očakávajú tiež prívalové povodne a rozsiahle zosuvy pôdy.

