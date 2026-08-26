„Nemám čo vytknúť.“ Tvorcovia na filme pracovali neuveriteľných 10 rokov. Väčšina divákov ho chváli

Chceli by ste absolvovať test, ktorý vám dokáže na základe vedy povedať, kto je vašou spriaznenou dušou – druhou polovicou? Príbeh romantického filmu Si moje všetko (All of You) stojí práve na tomto. Nečakajte však žiadny typický klišé romantický príbeh so šťastným koncom, ale trochu cynický a chladný dej plný vášne. Mnohí diváci si ho zamilovali, chvália úplne všetko. Niektorí však kritizujú pomalšie tempo.
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Tvorcovia na filme pracovali až 10 rokov
Britskú romantickú drámu s názvom Si moje všetko (All of You) z roku 2024 od režiséra Williama Bridgesa, ktorý sa spolu s hercom a komikom Brettom Goldsteinom postaral aj o scenár filmu, si môžete pozrieť na streamovacej platforme Apple TV+. Bridges a Goldstein údajne na tomto filme pracovali neuveriteľných 10 rokov. Goldstein ho dokonca nazýval „svojím dieťaťom“.
Brett Goldstein, známy z obľúbeného seriálu Ted Lasso, sa však postaral nielen o scenár filmu, ale zároveň stvárnil aj jednu z dvoch hlavných postáv – muža menom Simon. Po jeho boku sa v úlohe Laury predstavila herečka Imogen Poots, ktorú môžete poznať napríklad z legendárneho filmu Need for Speed.
Príbeh plný vášne
Simon a Laura sú najlepší priatelia ešte z vysokej školy, trávia spolu každú voľnú chvíľu. Jedného dňa sa však Laura rozhodne absolvovať test, ktorý jej má nájsť spriaznenú dušu – budúceho manžela, na základe vedy. Simon jej ho veľkoryso zaplatí, ale s postrannými úmyslami.
Následne sa Laura vydá. V priebehu rokov sa ich cesty neustále schádzajú a rozchádzajú. No vo vzduchu neustále visia ich nevyslovené city. Až sa to napokon uprostred jednej noci zmení. Ich vzájomné city a obrovská vášeň vyjdú na povrch. Dokáže však Laura odísť od manžela, s ktorým má aj dcéru?
Diváci film nazvali „cynickým a antiromantickým“
Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili nadpriemerné hodnotenie – 64 %. Podobne obstál aj na IMDb, kde má rating 6.3/10. Mnohí diváci film nazvali „antiromantickým“. Tento cynický pohľad na lásku však ocenili. Tvrdia, že si poplakali aj sa nasmiali.
„Nemám čo vytknúť. Trochu nekriticky dávam plnú paľbu. Sadlo mi to neskutočne. Medzi Goldsteinom a Poots skvelo funguje chémia, film je krásne natočený a vybrali veľmi peknú hudbu. Ten sci-fi prvok je tam citlivý a prirodzene zasadený. Krásny melancholický film.“
„Veľmi som si to užila, preplakala som polovicu filmu.“
Viacerí diváci zároveň vyzdvihli vtipný a typicky britský štýl dialógov, ktorý perfektne odsýpa a dodáva celému príbehu dušu. Ocenili aj zaujímavú zápletku príbehu.
Samozrejme, našli sa aj takí diváci, ktorí na filme našli určité negatíva. Kritizujú tempo deja, tvrdia, že druhá polovica filmu sa vlečie.
Navyše niektorí sú toho názoru, že Brett Goldstein sa do romantických príbehov nehodí, čo ale nedávno vyvrátil, keď sa objavil po boku legendárnej Jennifer Lopez v novom romantickom filme Office Romance, ktorý si môžete pozrieť na Netflixe. Goldstein lásku k JLO totiž zahral tak presvedčivo, že sa niekoľko týždňov šuškalo, že tvoria pár aj v skutočnom živote.
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