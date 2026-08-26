„Nemám čo vytknúť.“ Tvorcovia na filme pracovali neuveriteľných 10 rokov. Väčšina divákov ho chváli

Brett Goldstein a Imogen Poots vo filme All of You

Brett Goldstein a Imogen Poots vo filme All of You, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Imogen Poots a Brett Goldstein sa do seba vášnivo zamilujú.

Chceli by ste absolvovať test, ktorý vám dokáže na základe vedy povedať, kto je vašou spriaznenou dušou – druhou polovicou? Príbeh romantického filmu Si moje všetko (All of You) stojí práve na tomto. Nečakajte však žiadny typický klišé romantický príbeh so šťastným koncom, ale trochu cynický a chladný dej plný vášne. Mnohí diváci si ho zamilovali, chvália úplne všetko. Niektorí však kritizujú pomalšie tempo.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Tvorcovia na filme pracovali až 10 rokov

Britskú romantickú drámu s názvom Si moje všetko (All of You) z roku 2024 od režiséra Williama Bridgesa, ktorý sa spolu s hercom a komikom Brettom Goldsteinom postaral aj o scenár filmu, si môžete pozrieť na streamovacej platforme Apple TV+. Bridges a Goldstein údajne na tomto filme pracovali neuveriteľných 10 rokov. Goldstein ho dokonca nazýval „svojím dieťaťom“.

Viac z témy Tip na film:
1.
„Najkrajší a najlepší film roka.” Diváci chvália originálny dej. Nazvali ho vizuálnou parádou
2.
Do kín vstúpil nový slovensko-český film Bojovník s Milanom Ondríkom. Má hodnotenie 55 %
3.
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Zobraziť všetky články (488)

Brett Goldstein, známy z obľúbeného seriálu Ted Lasso, sa však postaral nielen o scenár filmu, ale zároveň stvárnil aj jednu z dvoch hlavných postáv – muža menom Simon. Po jeho boku sa v úlohe Laury predstavila herečka Imogen Poots, ktorú môžete poznať napríklad z legendárneho filmu Need for Speed.

Brett Goldstein a Imogen Poots vo filme All of You
Brett Goldstein a Imogen Poots vo filme All of You, foto: MovieStillsDB

Príbeh plný vášne

Simon a Laura sú najlepší priatelia ešte z vysokej školy, trávia spolu každú voľnú chvíľu. Jedného dňa sa však Laura rozhodne absolvovať test, ktorý jej má nájsť spriaznenú dušu – budúceho manžela, na základe vedy. Simon jej ho veľkoryso zaplatí, ale s postrannými úmyslami.

Následne sa Laura vydá. V priebehu rokov sa ich cesty neustále schádzajú a rozchádzajú. No vo vzduchu neustále visia ich nevyslovené city. Až sa to napokon uprostred jednej noci zmení. Ich vzájomné city a obrovská vášeň vyjdú na povrch. Dokáže však Laura odísť od manžela, s ktorým má aj dcéru?

Diváci film nazvali „cynickým a antiromantickým“

Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili nadpriemerné hodnotenie – 64 %. Podobne obstál aj na IMDb, kde má rating 6.3/10. Mnohí diváci film nazvali „antiromantickým“. Tento cynický pohľad na lásku však ocenili. Tvrdia, že si poplakali aj sa nasmiali.

„Nemám čo vytknúť. Trochu nekriticky dávam plnú paľbu. Sadlo mi to neskutočne. Medzi Goldsteinom a Poots skvelo funguje chémia, film je krásne natočený a vybrali veľmi peknú hudbu. Ten sci-fi prvok je tam citlivý a prirodzene zasadený. Krásny melancholický film.“

„Veľmi som si to užila, preplakala som polovicu filmu.“

Viacerí diváci zároveň vyzdvihli vtipný a typicky britský štýl dialógov, ktorý perfektne odsýpa a dodáva celému príbehu dušu. Ocenili aj zaujímavú zápletku príbehu.

Brett Goldstein a Imogen Poots vo filme All of You
Záber z filmu All of You, foto: MovieStillsDB

Samozrejme, našli sa aj takí diváci, ktorí na filme našli určité negatíva. Kritizujú tempo deja, tvrdia, že druhá polovica filmu sa vlečie.

Navyše niektorí sú toho názoru, že Brett Goldstein sa do romantických príbehov nehodí, čo ale nedávno vyvrátil, keď sa objavil po boku legendárnej Jennifer Lopez v novom romantickom filme Office Romance, ktorý si môžete pozrieť na NetflixeGoldstein lásku k JLO totiž zahral tak presvedčivo, že sa niekoľko týždňov šuškalo, že tvoria pár aj v skutočnom živote.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poznáme novinky, ktoré by ste mali vidieť tento víkend. Diváci si ich zamilovali

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Tip na výlet
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Mona Lisa
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac