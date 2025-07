Vieme, kto bol tajným investorom do festivalu Rubicon: Kanye West dostal za zrušené vystúpenie 3,5 milióna

Festival Rubicon, na ktorom mal vystúpiť aj kontroverzný hudobník Kanye West, sa napokon skončil fiaskom. Organizátor podujatie približne dva týždne pred jeho plánovaným konaním zrušili a ľudia stále nedostali späť svoje peniaze. Teraz sa na povrch postupne dostávajú rôzne informácie zo zákulisia.

Tajným investorom do festivalu mala byť podľa webu Closer rodina Patrika Tkáča. Pre spomínaný web to potvrdila spoločnosť RDS Art Group, ktorej konateľkou a spoločníčkou je Iveta Tkáčová, manželka Patrika Tkáča. Festival takéhoto investora potreboval, pretože iba nevratná záloha na vystúpenie Kanyeho Westa bola vo výške 3,5 milióna dolárov (2,98 milióna eur).

Z festivalu sa stalo fiasko

Túto sumu organizátori už zaplatili a už ju neuvidia. V hre je ešte presunutie koncertu amerického hudobníka do Prahy, no to je ešte veľmi otázne.

S festivalom mali problém aj Záhorská Bystrica, aj Devínska Nová Ves, podľa mnohých zástupcov samospráv mohol spôsobiť kolaps dopravy, a tiež nebolo jasné, či organizátori splnia všetky bezpečnostné požiadavky, ktoré im zákon prikazuje. Na spomínanom mieste bola pred časom stále nedozretá pšenica a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa tu mala konať obrovská udalosť pre viac ako 100-tisíc ľudí. Festivalu taktiež chýbali aj potrebné povolenia a potvrdenia.