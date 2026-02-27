Vieme, ako bude na Veľkú noc: Užite si oteplenie na 15 stupňov, počasie ešte urobí otočku

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Záver februára mnohých prekvapí.

Slovensko čaká pokojná, no teplotne kontrastná kombinácia. Kým noc prinesie mráz najmä do dolín a kotlín, piatok už ponúkne slnečné počasie a hodnoty, ktoré sa budú šplhať až k 14 °C.

Ako informuje portál iMeteo, počasie sa v najbližších hodinách výraznejšie meniť nebude. Nad naším územím sa udrží stabilná situácia bez zrážok a bez výraznejšieho vetra, čo vytvorí ideálne podmienky na výraznejšie vychladnutie počas noci.

Noc priniesla mráz a miestami aj hmlu

Oblačnosti bolo málo, miestami sa prechodne zväčšila a lokálne sa vytvorila aj nízka oblačnosť. Sem-tam sa objavila hmla, predovšetkým v dolinách a kotlinách. Najnižšia nočná teplota klesla na 1 až -4 °C. V dolinách a kotlinách bolo ešte chladnejšie, miestami sa ochladilo na -5 až -9 °C.

Nešlo o extrémnu mrazivú noc, ale o typický februárový priebeh pri jasnej oblohe a bezvetrí. Vietor bol väčšinou len veľmi slabý alebo úplne utíchol, čo podporilo výraznejší pokles teploty. Zrážky sa nevyskytli.

Piatok bude slnečný a nezvyčajne teplý

Počas dnešného dňa bude počasie ovplyvňovať výbežok tlakovej výše od severovýchodu. Po jeho okraji bude do našej oblasti prúdiť teplý a suchší vzduch od juhozápadu. Obloha bude prevažne jasná až polojasná. Ráno sa môže kde-tu vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, no počas dopoludnia sa rozplynie.

Väčšinu dňa tak bude dominovať slnečné počasie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 7 až 12 °C. Na juhu západného a stredného Slovenska sa môže miestami priblížiť až k 14 °C. Hodnoty budú pôsobiť skôr jarne ako zimne. Aj vo vyšších horských polohách bude relatívne teplo.

Ilustračná foto: (Flickr/Tambako The Jaguar)

Vo výške 1 500 metrov nad morom sa teplota bude pohybovať okolo 6 °C, čo je na toto obdobie nadpriemerné. Vietor zostane slabý. Na juhozápade sa miestami očakáva juhovýchodný vietor s rýchlosťou 3 až 7 m/s, teda približne 10 až 25 km/h. Celkovo však pôjde o pokojný deň bez výraznejších prejavov počasia.

Teploty v mestách sa priblížia jari

V Bratislave bude jasno a približne 11 °C. V Košiciach bude skoro jasno a okolo 8 °C. Žilina môže očakávať polooblačné počasie a približne 12 °C. V Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici a Trnave sa teplota vyšplhá približne na 11 °C. V Prešove bude okolo 9 °C a v Poprade približne 10 °C. Záver februára tak ponúkne výrazný teplotný kontrast medzi nočným mrazom a denným oteplením. Piatok bude pôsobiť ako predzvesť blížiacej sa jari.

Víkend prinesie ešte vyššie teploty

V sobotu bude do našej oblasti naďalej zasahovať výbežok tlakovej výše v teplom vzduchu od severovýchodu. Očakáva sa jasno až polojasno, v noci a dopoludnia sa v nižších polohách môže sem-tam vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude teplo.

Najnižšia nočná teplota dosiahne 3 až -2 °C, v údoliach miestami okolo -4 °C. Najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 16 °C, len ojedinele bude chladnejšie. V nedeľu sa nad strednou a juhovýchodnou Európou udrží oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Počasie bude opäť jasné až polojasné, v noci a dopoludnia sa môže kde-tu objaviť hmla alebo nízka oblačnosť.

Aj v nedeľu bude cez deň teplo. Najnižšia nočná teplota dosiahne 3 až -2 °C, v údoliach ojedinele okolo -4 °C. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 °C. Vietor bude väčšinou slabý alebo bude panovať bezvetrie, spočiatku sa v noci na juhozápade môže objaviť juhovýchodný vietor do 6 m/s. Záver februára a začiatok marca tak prinesú stabilné, prevažne slnečné a nadpriemerne teplé počasie, ktoré bude pôsobiť skôr ako skorá jar než ako doznievajúca zima.

Veľká noc môže priniesť zvrat

Veľkonočné sviatky sa blížia a prvé výhľady počasia sú už k dispozícii. Aktuálne stabilné a teplejšie počasie by malo podľa portálu iMeteo vydržať aj v nasledujúcich dňoch, pričom teploty sa budú pohybovať približne medzi 8 až 15 °C a začiatkom budúceho týždňa môžu dosiahnuť až 17 °C.

Nočné teploty však naďalej zostanú na časti územia pod bodom mrazu, miestami môžu klesnúť až k -9 °C. V priebehu budúceho týždňa sa zároveň môže objaviť studený front, ktorý prinesie mierne ochladenie. Podľa portálu Fakt, ktorý sa odvoláva na odborníkov z Inštitútu meteorológie a vodného hospodárstva, by mierne počasie mohlo pokračovať v celej strednej Európe.

Foto: Pexels

Modely zatiaľ naznačujú typický jarný charakter počasia. Týždeň pred Veľkou nocou však môže prísť výraznejší zvrat. Teploty by sa v tomto období mohli pohybovať len od 2 do 11 °C a nie je vylúčený ani výskyt zrážok. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že ide o dlhodobejší výhľad, ktorý sa ešte môže meniť.

Vývoj môže ovplyvniť aj prípadný rozpad polárneho víru v marci. Ten by mohol priniesť ďalšiu vlnu studeného vzduchu a výraznejšie výkyvy počasia. Zatiaľ však nie je isté, či by sa takýto scenár dotkol aj Slovenska.

