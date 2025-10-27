Video z reštaurácie zachytilo naháňačku: Muž sa rozhodol nenechať prepitné, čašníčka mu to nedarovala a zavolala políciu

Zatiaľ čo na Slovensku sa stále môžete vo väčšine prípadov sami rozhodnúť, či necháte prepitné a v akej výške, v Spojených štátoch majú inú kultúru. Nielenže obsluha peniaze navyše za svoju službu očakáva, no rýchlo vám vie aj vypočítať správnu sumu. Je to tak zaužívané roky a tak nie div, že si jedna čašníčka myslela, že je to dokonca zákon, a keď prepitné nedostala, okamžite vytočila políciu.
Virálne video bolo natočené pred pár dňami a zachytáva dramatickú scénu ako z filmu, píše portál Daily Mail. Konfrontácia pritom neostala len medzi zákazníkom a zamestnancami reštaurácie, ale donútila ľudí diskutovať o tom, či sa prepitné v Amerike nevymklo spod kontroly a či nie je príliš vyvíjaný tlak na to, aby zákazník vždy nechal niečo navyše.
Začala sa naháňačka
Video zachytáva čašníčku a barmana, ktorí sa po tom, ako zistili, že zákazník nenechal prepitné, rozhodli vziať situáciu do vlastných rúk. Nielenže sa za zákazníkom rozbehli, ale mali mu dokonca vlastným vozidlom zablokovať auto, aby nemohol odísť z miesta a vyhnúť sa tak zaplateniu tejto sumy navyše.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Video ukazuje viditeľne otraseného muža, ako vystupuje zo svojho zničeného auta značky Honda, zatiaľ čo ho dvaja zamestnanci konfrontujú. „Čo mám robiť?“ pýta sa, zatiaľ čo v aute sedia jeho deti, vrátane bábätka.
V pozadí je počuť hlas zamestnanca, ktorý celý incident natočil, ako hovorí: „Môj brat je policajt, musíš sa tam hneď vrátiť, kámo. Naozaj.“
Celá konfrontácia bola zverejnená na TikToku s popisom: „Zahnali ho do kúta a zavolali políciu.“ Ľudia tak mali všetky potrebné informácie na to, aby ihneď začali diskutovať a vyjadrili svoj názor na to, kto mal v tejto situácii pravdu.
Jeden komentujúci napríklad tvrdil, že hoci prepitné nie je povinné, muž by nemal chodiť jesť von, ak nemieni nechať obslužné. Iný sa postavil na stranu zákazníka. „Určite je nezákonné niekoho prenasledovať, haha, najmä kvôli tomu, že nedal prepitné,“ napísal. Ďalší sa hneď pridal: „Ak chcú viac peňazí, nech si nájdu inú prácu.“
Nahlásiť chybu v článku