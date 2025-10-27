Už žiadne korunky ani implantáty: Vedci sú o krok bližšie k vytvoreniu ľudských zubov, majú ambiciózny cieľ

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Vedci by čoskoro mohli zvládnuť nahradiť chýbajúci zub skutočným, živým zubom, vypestovaným z vlastných buniek pacienta.

Tradičné implantáty si vyžadujú invazívny zákrok – zavedenie titánového skrutkového implantátu do čeľuste, dlhé mesiace hojenia a až potom nasadenie korunky. Ale čo keby bolo možné chýbajúci zub nahradiť skutočným, živým zubom, vypestovaným z vlastných buniek pacienta?

Vedci po celom svete sa snažia nájsť spôsob, ako vypestovať biologické zuby v laboratóriu. Ako uvádza portál CNN Science, najbližšie k tomu sa zatiaľ dostal tím z King’s College v Londýne pod vedením doktorky Any Angelovej Volponi. Proces je však stále len v počiatočnej fáze a výskumníkov čaká viacero výziev.

Ilustračné foto: Pixabay

Zatiaľ zaznamenali úspech len u myší

Volponi sa experimentálne venuje pestovaniu zubov už takmer dve desaťročia. V roku 2013 sa jej tímu podaril významný pokrok – úspešne vypestovali zub pomocou kombinácie ľudských buniek ďasien a embryonálnych myších buniek. Tento hybridný postup vytvoril zubnú štruktúru s vyvíjajúcimi sa koreňmi a sklovinou, ktorá sa po implantácii myšiam ďalej rozvíjala.

Najnovšia štúdia tímu predstavuje ďalší dôležitý krok vpred. Zameriava sa na zlepšenie prostredia, v ktorom sa zuby pestujú – tzv. „scaffoldu“, teda trojrozmernej štruktúry, ktorá napodobňuje podmienky v ľudských ústach.

„V laboratóriu potrebujeme tri základné prvky na rast zuba,“ vysvetlila Volponi a dodala: „Dva typy buniek, ktoré spolu komunikujú, a prostredie, ktoré túto komunikáciu umožňuje.“

Foto: Pexels

Kým v minulosti sa scaffold vyrábal z kolagénu, prírodného proteínu, v novej štúdii, vypracovanej v spolupráci s Imperial College London, vedci používajú hydrogél, polymér s vysokým obsahom vody, ktorý sa viac podobá živému tkanivu. Bunky sa najskôr zmiešajú, vytvoria malý zhluk a ten sa vstrekuje do hydrogélu. Po približne ôsmich dňoch sa v ňom začnú vytvárať štruktúry podobné zubom, čo naznačuje, že prostredie podporuje prirodzený vývoj. Hoci v tomto pokuse ešte nepoužili ľudské bunky, cieľom je časom nahradiť embryonálne myšie bunky dospelými ľudskými bunkami a stimulovať ich, aby sa vyvinuli do skutočného zuba.

Zvažujú dve metódy

Najskôr sa však musia popasovať s najväčšou výzvou, ktorú ešte len majú pred sebou. Musia totiž zistiť, ako nahradiť úlohu embryonálnych buniek pomocou buniek dospelého človeka. Keď sa to podarí, vedci vidia dve možné cesty: vypestovať zub do určitého štádia v laboratóriu a potom ho vložiť do čeľuste pacienta, kde by pokračoval vo svojom prirodzenom raste alebo zub úplne vypestovať mimo tela a následne ho chirurgicky implantovať.

„Zatiaľ je priskoro povedať, ktorá metóda bude úspešnejšia, no obe nás približujú k biologickej náhrade zubov,“ upozornila Volponi.

Výhody takéhoto prístupu by boli obrovské. Zub vypestovaný z vlastných buniek pacienta by bol biologicky kompatibilný, čo znamená, že by ho telo prijalo bez rizika zápalu alebo odmietnutia. Navyše by pôsobil a fungoval ako skutočný zub so všetkou citlivosťou a pružnosťou, ktorú umelé implantáty nemajú.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vedci varujú, oceán si možno onedlho „grgne“: Následky sú vážne. Nové zistenia spochybňujú doterajšie predstavy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac