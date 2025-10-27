Video, z ktorého mrazí: 38-ročný vodič s alkoholom v krvi a so zákazom šoférovania narazil do auta s matkou a dieťaťom

Reprofoto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Nina Malovcová
Hrozivá nehoda sa stala vo Vozokanoch.

Galantská polícia rieši hrozivú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v obci Vozokany. Vodič vozidla Škoda Octavia nielenže šoféroval pod vplyvom alkoholu, ale navyše mal uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do mája 2029.

Informovala o tom polícia na svojom oficiálnom profile, kde zverejnila aj autentické video z miesta nehody.

Náraz počuli obyvatelia celej obce

Podľa polície došlo k nehode v piatok popoludní. 38-ročný muž pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zozadu narazil do auta Renault, v ktorom sa viezla mladá žena a maloleté dieťa.

Po zrážke skončila Škoda mimo vozovky, najskôr narazila do stromu a potom aj do plotu rodinného domu. „Obrovský náraz počuli obyvatelia obce Vozokany,“ uviedla polícia s tým, že len zázrakom sa nikto vážnejšie nezranil.

Nafúkal 2,10 promile a mal zákaz šoférovať

Po príchode hliadky boli obaja vodiči podrobení dychovej skúške. Zatiaľ čo mladá vodička mala výsledok negatívny, mužovi namerali 2,10 promile alkoholu v dychu. Policajti následne zistili, že má zároveň platný zákaz šoférovania, ktorý mu mal trvať až do mája 2029. Privolaná záchranná služba ho po nehode previezla do nemocnice, kde bol ošetrený. Následne si ho prevzali galantskí dopravní policajti.

Vyšetrovateľ muža v rámci tzv. superrýchleho konania obvinil z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. Za takéto skutky mu podľa zákona hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

Alkohol za volant nepatrí

Polícia pripomína, že ide o ďalší dôkaz toho, ako nezodpovedné a nebezpečné je šoférovať pod vplyvom alkoholu. „Alkohol ani drogy za volant nepatria. Je mimoriadne nezodpovedné šoférovať pod vplyvom akýchkoľvek omamných látok. Nikdy nesadajte za volant opití a neohrozujte seba ani ostatných,“ apelujú policajti. Video z miesta nehody polícia zverejnila ako memento pre všetkých vodičov, ktorí by čo i len na chvíľu uvažovali nad tým, že si sadnú za volant po požití alkoholu.

