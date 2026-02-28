Jackpot mu unikol len o vlások: Slovák získal takmer 246-tisíc eur, od miliónov ho delili len dve čísla

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris), Pexels

Nina Malovcová
Slovák bol dve čísla od miliónov.

Slovensko má za sebou ďalšie úspešné losovanie v medzinárodnej lotérii Eurojackpot. V utorkovom žrebovaní padla výhra v 3. poradí vo výške 245 971,90 eura a od jackpotu delili šťastného hráča zo Slovenska len dve čísla.

Informovala o tom spoločnosť Tipos, podľa ktorej bola víťazná stávka podaná online. Hráč si zvolil vlastné čísla na dva ťahy a za účasť zaplatil 12 eur.

Chýbali len dve čísla z druhého osudia

Žrebovanie sa uskutočnilo v utorok 24. februára. Slovenský hráč uhádol päť čísel z hlavného osudia, konkrétne 4, 5, 26, 38 a 48. K úplnému zásahu a zisku hlavnej výhry mu však chýbali dve čísla z druhého, powerballového osudia. Aj tak ide o jednu z najvyšších výhier na Slovensku v tomto roku. Rovnakú sumu 245 971,90 eura si v tom istom žrebovaní pripísali aj hráči z Česka, Nórska a Španielska.

Padla aj výhra 50-tisíc eur

Utorkové žrebovanie prinieslo radosť aj ďalšiemu hráčovi. V doplnkovej hre Eurojackpot JOKER padla výhra 50 000 eur, pričom výherná stávka bola podaná v Trenčianskom kraji. Slovenským hráčom sa pritom v Eurojackpote darí od začiatku roka. Už 2. januára padla výhra v 3. poradí vo výške 129 349 eur.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Následne 16. januára získal ďalší hráč výhru v 2. poradí v hodnote 391 488 eur a 20. februára pribudla ďalšia výhra v 2. poradí vo výške 314 298 eur. Aktuálny úspech tak potvrdzuje, že rok 2026 je zatiaľ pre Slovensko v tejto európskej lotérii mimoriadne priaznivý.

Jackpot rastie, v hre je 73 miliónov eur

Hlavná výhra zatiaľ odoláva. Jackpot sa vyšplhal už na 73 miliónov eur a najbližšie žrebovanie sa uskutoční v piatok. S rastúcou sumou sa dá očakávať aj zvýšený záujem hráčov.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj tento článok
Zima balí kufre, prichádza slnečný víkend: Teploty vyskočia na 15 °C, polárny vír môže čoskoro…

