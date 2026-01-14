VIDEO: Netradičný obrad videl celý svet. Pár sa vzal v lietadle, nevesta hádzala kyticu medzi pasažierov

Reprofoto: TikTok (@katrinabadowski)

Dana Kleinová
Zablokovali pritom prístup k toalete pre ostatných pasažierov.

Svadba má byť v prvom rade dokonalá pre novomanželov. Je to ich veľký deň, a tak by mal prebehnúť podľa ich predstáv. Či už chcú malú svadbu, veľkú svadbu alebo na hostine nechcú deti. Jeden pár sa však rozhodol posunúť svoje fantázie na vyššiu úroveň a vziať sa vo vzduchu.

Svadby na exotických miestach nie sú ničím novým. Ak však nechcete čakať, kým na ne dorazíte, môžete sa inšpirovať a zobrať sa už po ceste. Pár menom Tina a Roger to tak spravil a posunul svoju lásku na novú úroveň, keď sa zosobášili na palube lietadla spoločnosti Southwest. Ich obrad si pritom môžete pozrieť aj vy, keďže je zachytený vo virálnom videu na TikTok-u, ktoré má viac ako 5,2 milióna pozretí, a postrehol ho portál NEW YORK POST.

@katrinabadowski Congratulations Tina and Roger 😂🥰 @Southwest Airlines #loveisintheair #wedding ♬ Wedding March – Felix J L Mendelssohn Bartholdy and Helmuth Brandenburg

Z cestujúcich sa stali hostia na svadbe

Vo videu, ktoré natočila a pridala cestujúca vystupujúca na TikTok-u ako @katrinabadowksi, je počuť letušku, ako oznamuje manželstvo vo výške niekoľkých kilometrov cez interkom. „Ako všetci viete, Southwest je letecká spoločnosť lásky a dnes je láska vo vzduchu. Máme tu pár, Tinu a Rogera, ktorí sa chystajú doslova prejsť uličkou počas tohto letu a všetci ste pozvaní na ich svadbu,“ zahlásila letuška.

Letuška následne požiadala pasažierov, aby „z úcty k neveste a ženíchovi zostali sedieť, a ak potrebujú použiť toaletu, aby použili tú v zadnej časti lietadla“.

Video potom pokračuje záberom na Tinu, ktorá kráča uličkou s oranžovými kvetmi v rukách, zatiaľ čo znie hudba, ktorá pripomína koniec romantického filmu. Keď dorazí do prednej časti lietadla, kde na ňu čaká jej budúci manžel v oranžovej košeli a kravate, pár si podá ruky a oddávajúca ich oficiálne zosobáši.

Reprofoto: TikTok (@katrinabadowski)

„Tina a Roger, dnes je deň ako žiadny iný,“ vyhlási. „Nielenže sa vydávate na dobrodružstvo manželstva, ale robíte to uprostred oblakov, obklopení 136 pasažiermi, ktorí sa stali vašimi novými priateľmi. Hovorí sa, že láska nepozná hranice, a vďaka spoločnosti Southwest teraz nepozná ani výšku.“ Následne položí svadobčanom klasickú otázku o tom, či si berú toho druhého.

Novomanželia sa pobozkajú a v lietadle vypukne potlesk a jasot. Cestujúci oslavujú a podávajú si s nimi ruky, ako vidieť na videu. V jednom momente nevesta dokonca hodí svoju kyticu a jedna z pasažierok ju zdvihne zo zeme. Hneď potom v lietadle začne kolovať kniha hostí.

Svadba však na palube lietadla neskončila, ale na samotnom letisku, kde sa pár odviezol na letiskovom vozíku s nápisom „Just Married“ („Práve zosobášení“, pozn. red.) a namiesto klasických plechoviek na ňom mali stuhami pripevnené plastové poháriky.

