Video: Ficovi nadávali do buz*rantov. Českí fanúšikovia sa stali virálom, ich skandovanie obletelo Slovensko

Ešte pred zápasom Česka proti Anglicku na majstrovstvách Európy vo futbale hráčov do 21 rokov sa riešila menšia kontroverzia. Fanúšikovia z krajiny nášho severozápadného suseda sa sťažovali na to, že sa im nezabezpečila doprava z Dunajskej Stredy, kde sa stretnutie konalo, do Bratislavy.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) však túto správu poprel s tým, že spolu s partnerom podujatia pre nich pripravili päť autobusov. Počas duelu však vypadol aj elektrický prúd. Rozhodca tak musel na niekoľko chvíľ, kým sa všetko vrátilo do normálnych hracích podmienok, prerušiť dianie na trávniku.

Napokon prehrali

A práve vtedy vzniklo video zachytávajúce českých fanúšikov s pokrikom namiereným proti slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, ktorého urážali: „Fico je bu*erant!“ Ich hráči však napokon favoritovi z Anglicka podľahli 1:3. Hoci Daniel Fila v 51. minúte znížil na rozdiel jedného gólu, na zisk čo i len bodu to nestačilo.

V tabuľke skupiny B sú Česi tretí pre lepšie skóre ako poslední Slovinci, ktorí sú takisto bez bodu. Prvé dve priečky patria Nemcom a Albionu. Práve tieto dva tímy sú favoritmi na postup zo spomínanej skupiny.